Svizzera-Italia calcio: orario partita, tv, programma, probabili formazioni

Dopo il pareggio con la Bulgaria, l’Italia torna in campo contro la Svizzera nelle Qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. Per i Campioni d’Europa è un match fondamentale visto che occupano la prima posizione del gruppo C con quattro punti di vantaggio sugli elvetici, ma anche con due partite in più.

Proprio per questo motivo è necessario che gli azzurri escano con un risultato positivo dal St. Jakob Park di Basilea. Ancora più importante sarebbe una vittoria, con l’Italia che, a quel punto, metterebbe la qualificazione ai Mondiali abbastanza al sicuro, anche in vista del match di ritorno in casa.

Qui di seguito il programma completo di Svizzera-Italia, sfida valevole per le Qualificazioni Mondiali 2022. Sarà possibile seguire l’incontro in diretta televisiva su Rai 1 ed in streaming su RaiPlay. Non perdetevi anche la diretta scritta su OA Sport.

SVIZZERA-TURCHIA, QUALIFICAZIONI MONDIALI 2022: PROGRAMMA

DOMENICA 5 SETTEMBRE

ore 20.45 Svizzera-Italia

SVIZZERA-ITALIA, QUALIFICAZIONI MONDIALI 2022: TV E STREAMING

DIRETTA TELEVISIVA – Rai 1

DIRETTA STREAMING – RaiPlay

DIRETTA SCRITTA – OA Sport

SVIZZERA-ITALIA, QUALIFICAZIONI MONDIALI 2022: PROBABILI FORMAZIONI

SVIZZERA (3-5-2): Kobel; Schar, Akanji, Elvedi; Rodriguez, Freuler, Zakaria, Sow, Widmer; Zuber, Seferovic. Ct: Yakin.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. Ct: Mancini.

FOTO LaPresse