Scott Redding si prepara per un passaggio importante della propria carriera nel Mondiale Superbike. Il britannico gareggerà il prossimo anno con BMW dopo l’esperienza con Ducati accanto al nostro Michael Ruben Rinaldi.

L’inglese non si preoccupa del giudizio delle persone all’interno del paddock o degli appassionati, in certi casi scettici per questo cambio di casacca. Il nuovo volto della casa bavarese ha rilasciato ai microfoni di ‘Motorsport.com’: “L’unica cosa che ho visto è sui social media, probabilmente non è la cosa migliore da guardare. Tutto questo non è un problema, non mi dà molto fastidio. Trovo tutto molto divertente”.

Redding ha continuato dicendo: “Trovo incredibile che produttori e marchi vengano giudicati da subito. Le persone non prendono in considerazione gli anni necessari per la costruzione di un prodotto”. Il centauro della casa di Borgo Panigale si riferisce all’Aprilia che ha ottenuto in quel di Silverstone (Gran Bretagna) il primo podio dopo moltissimo lavoro. “Ero abbastanza felice per loro visto tutto il percorso che hanno compiuto”.

Il nativo di Gloucester si prepara a dare battaglia questo week-end in quel di Barcellona, tracciato che accoglie una nuova competizione del Mondiale Superbike. Ricordiamo che proprio in questi giorni è stata confermata la tappa in Argentina, mentre resta da definire la trasferta in Indonesia.

Foto: LiveMedia/Otto Moretti