Conferma e rinnovo per il Circuito San Juan Villicum, tracciato argentino che dovrebbe accogliere nel week-end del 17 ottobre il penultimo atto del Mondiale Superbike. L’evento appare al momento certo per il 2021 nonostante i grossi limiti sugli spostamenti dovuti all’emergenza sanitaria.

Gregorio Lavilla, il direttore esecutivo della WSBK, ha rilasciato ai microfoni di ‘Motorsport.com’: “Siamo lieti di poter tornare a correre nella provincia di San Juan. C’è una grande passione per le corse e il motociclismo nella zona. Abbiamo colto l’occasione per assicurarci la presenza del WorldSBK anche per i prossimi anni”.

Il boss della serie ha continuato dicendo: “Per i team, i piloti e anche per i nostri partner, il round argentino è un’opportunità unica che vogliamo consolidare. Il mercato sudamericano è importante per la Superbike”.

Resta in bilico il round del 13-14 novembre previsto sul tracciato cittadino di Mandalika. L’impianto indonesiano dovrebbe accogliere l’epilogo della stagione, un fatto per nulla scontato viste le restrizioni presenti in Asia.

Foto: LiveMedia/Otto Moretti