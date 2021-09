Superbike, Barni Racing Team e Tito Rabat si separano con effetto immediato

Barni Racing Team e Tito Rabat si separano con effetto immediato. Lo spagnolo lascia la squadra satellite di Ducati, squadra che gareggia a tempo pieno nel Mondiale Superbike 2021. Non ci sono altre comunicazioni in merito alla vigilia del GP della Catalogna che si terrà tra meno di una settimana.

Una nota della squadra recita: “Il Barni Racing Team e Tito Rabat hanno raggiunto un accordo per risolvere consensualmente il contratto che li legava per la stagione 2021 del WorldSBK. Nonostante gli sforzi profusi da entrambe le parti, preso atto dei risultati non in linea con le aspettative, il team e il pilota hanno deciso di interrompere la collaborazione”.

La squadra ha concluso il suo intervento affermando: “Il team manager e team owner Marco Barnabò ringrazia Tito per la determinazione e l’impegno che ha sempre dimostrato in ogni weekend e gli augura le migliori fortune professionali per il futuro. Il Barni Racing Team è già al lavoro per proseguire la stagione con un nuovo pilota a partire dal round di Barcellona del 17-19 settembre”,

L’ex campione del mondo della Moto2 saluta quindi il gruppo dopo il round francese. Al momento l’iberico occupa il quindicesimo posto nella classifica piloti con 38 punti raccolti alle spalle del transalpino Lucas Mahias (Kawasaki).

Foto: LiveMedia/Otto Moretti