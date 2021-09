Sport in tv oggi (lunedì 27 settembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Una nuova settimana di sport prende il via. Oggi, lunedì 27 settembre, fari puntati sul tennis con tanti tornei in programma e diversi azzurri che vorranno ritagliarsi uno spazio importante. In particolare, nei prossimi giorni vedremo in azione Jannik Sinner a Sofia, sede nella quale l’anno scorso il giovane altoatesino ottenne il suo primo successo nel circuito internazionale maggiore.

Oggi ci gusteremo l’esordio di Fabio Fognini nell’ATP di San Diego, evento che il ligure sfrutterà per avvicinarsi al meglio al Masters1000 di Indian Wells, di scena sempre negli States. Con lui esordirà in California Salvatore Caruso, che ha conquistato l’accesso al tabellone principale passando dalle qualificazioni, mentre Gianluca Mager inizierà la propria avventura nella citata Sofia. Sul cemento bulgaro Andreas Seppi andrà a caccia della qualificazione al tabellone principale disputando l’atto conclusivo delle ‘quali’.

Da tenere a mente anche le rassegne iridate U21 e U18, rispettivamente del volley maschile e femminile, con l’Italia protagonista e desiderosa di replicare i grandi successi a livello continentale nelle manifestazioni seniores.

Di seguito la programmazione completa:

SPORT IN TV LUNEDI’ 27 SETTEMBRE: ORARI E PROGRAMMA

00.00 Volley femminile, Mondiali U18: ottavi di finale Italia-Canada – Diretta streaming sul canale YouTube Volleyball World, oltre che per gli abbonati su Volleyball World TV.

02.20 Football Americano, NFL: San Francisco 49ers vs Green Bay Packers – Diretta streaming su DAZN.

07.00 Tennis, WTA Nur Sultan: primo turno – Diretta tv su SuperTennis, live streaming su supertennis.tv.

09.00 Sollevamento pesi, Europei junior e U23: quarta giornata – Nessuna copertura televisiva e streaming.

09.00 Badminton, Sudirman Cup: seconda giornata – BWF TV.

11.00 Tennis, ATP Sofia: primo turno – Diretta tv a partire dalle 15.00 su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (205), SuperTennis, live streaming su Sky Go, NOW e supertennis.tv.

(Seppi vs Donski Finale qualificazioni 1° match in programma; Mager vs Mannarino 5° e ultimo match in programma)

16.00 Tennis, WTA Chicago II: primo turno – Differita in tv dalle 01.00 italiane di martedì 28 settembre su SuperTennis, live streaming su supertennis.tv.

16.30 Calcio a 5, Mondiali 2021 in Lituania: Spagna-Portogallo – Sky Sport Calcio (202), live streaming su Sky Go e su NOW.

19.00 Volley, Mondiali U21: Italia-Argentina – Diretta streaming sul canale YouTube Volleyball World, oltre che per gli abbonati su Volleyball World TV.

19.00 Calcio a 5, Mondiali 2021 in Lituania: Iran-Kazakistan – Nessuna copertura tv e streaming.

19.30 Volley femminile, Mondiali U18: quarti di finale Italia-Romania – Diretta streaming sul canale YouTube Volleyball World, oltre che per gli abbonati su Volleyball World TV.

20.45 Calcio, Serie A: Venezia-Torino – Diretta streaming su DAZN.

21.00 Calcio, Liga: Celta Vigo-Granada – Diretta streaming su DAZN.

21.00 Calcio, Premier League: Crystal Palace-Brighton – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Football (203), live streaming su Sky Go e su NOW.

22.00 Tennis, ATP San Diego: primo turno – Diretta tv non prima delle 02.30 italiane di martedì 28 settembre su SuperTennis, live streaming su supertennis.tv.

(Fognini vs Nakashima terzo match in programma, non prima delle 02.30 italiane di martedì 28 settembre; Caruso vs Fritz, quarto match in programma a seguire quello di Fognini)

