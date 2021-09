Nuovo appuntamento con Strenght2U, il programma a cura di Sport2U, in collaborazione con OA Sport, dedicato al mondo della pesistica. Ospite del nostro Claudio Cavosi è il Direttore Tecnico della Federazione italiana pesistica, Sebastiano Corbu.

A Tokyo 2020 si è certamente vissuta un’impresa storica e la fine di un digiuno che aveva il sapore dell’eterno. La squadra italiana, infatti, alle Olimpiadi ha conquistato tre medaglie, di cui un argento e due bronzi. L’ultima top3 risaliva addirittura a Los Angeles 1984.

“Tenendo presente tutte le restrizioni – commenta Corbu – l’organizzazione giapponese è riuscita in un vero e proprio miracolo. Sono stati molto bravi nell’impostare tutto, trovarsi in mezzo a circa 23mila persone nel villaggio, ti fa realizzare quanto davvero, grazie alla loro organizzazione, siano riusciti a creare qualcosa di incredibile“.

“A differenza della sorpresa generale – continua – io non sono uscito da questa Olimpiade in modo troppo sorpreso, per il semplice fatto che io non solo le medaglie me le aspettavo, ma le pretendevo. Anche i più giovani hanno fatto un grande lavoro: in totale abbiamo collezionato 17 medaglie, nonostante qualcos’altro lo abbiamo lasciato per inesperienza. La loro crescita però è stata notevole: ai Mondiali 2017, alla qualifica olimpica giovanile Under 17, non siamo andati oltre un 29esimo posto. Se questi sono i cambiamenti significa che il duro lavoro fatto in questi anni è servito“.

Questo e molto altro nella video intervista integrale, che vi proponiamo di seguito.

