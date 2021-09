Softball, Serie A 2021: Saronno è la prima semifinalista, doppia vittoria su Parma

Prosegue la Serie A di softball 2021, che proprio nella giornata di ieri ha emesso il primo verdetto, con la Inox Team Saronno che ha conquistato il matematico accesso alla semifinale, sconfiggendo per due volte la Taurus Donati Gomme Old Parma con i punteggi di 12-0 e 5-1.

Due su due nel girone A anche per la Lacomes New Bollate, conquistando agevolmente il primo incontro 15-0, per poi ripetersi nel secondo match per 10-2. Doppietta anche per la Rheavendors Caronno, che tra le mura amiche si è imposta 2-0 e 3-0 su Nuoro.

Si è mossa anche la classifica della Poderi Dal Nespoli Forlì, per 19-2 e 12-2 su Caserta, mentre Collecchio e Pianoro si sono spartite la posta in palio nell’unico pareggio di giornata. Alle bolognesi gara-1, per 4-2, mentre solamente nel settimo è arrivata la corsa del definitivo 1-0.

TUTTI I RISULTATI

LE CLASSIFICHE

Foto: Pier Colombo