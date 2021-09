Italia-Montenegro oggi, Europei volley: orario, tv, programma in chiaro, streaming

L’Italia tornerà in campo oggi, 5 settembre, per la seconda partita degli Europei di volley. Gli azzurri troveranno sulla loro strada il Montenegro. Una sfida che sulla carta non dovrebbe destare particolari preoccupazioni alla squadra di Ferdinando De Giorgi.

Dopo il convincente successo all’esordio contro la Bielorussia gli azzurri puntano a rimanere a punteggio pieno nel Gruppo B. A guidare l’Italia, come sempre, il capitano Simone Giannelli che avrà il compito di smistare il gioco sugli attaccanti Alessandro Michieletto, Daniele Lavia, Giulio Pinali e Gianluca Galassi.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv/streaming di Italia-Montenegro, match valido per la fase a gironi degli Europei 2021 di volley. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport, in diretta streaming su Rai Play e DAZN, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

ITALIA-MONTENEGRO OGGI, EUROPEI VOLLEY

DOMENICA 5 SETTEMBRE:

19.00 Italia vs Montenegro

ITALIA-MONTENEGRO, COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv, gratis e in chiaro, su Rai Sport.

Diretta streaming, gratis, su Rai Play e, per gli abbonati, su DAZN.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.