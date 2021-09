Softball: Metalco Thunders Castellana in semifinale, traguardo storico per le venete

5 settembre 2021: un giorno che verrà ricordato a lungo dalle Metalco Thunders Castellana, che si qualificano per le semifinali scudetto di Serie A1. Si tratta di un traguardo mai raggiunto dalla società veneta, che festeggia vincendo la prima delle due gare odierne contro la Sestese (poi perde la seconda, ma a quel punto cambia poco).

La prima partita si chiude con un 8-7 da brividi per lo svolgimento. Dopo il fuoco e le fiamme di terzo e quarto inning, che portano la situazione sul 4-2 per Castellana, nel sesto un doppio di Benvenuti da 3 RBI e un triplo di Giannini da 2 ribaltano completamente la situazione, e la Sestese si trova avanti 4-7. Sugg trova subito il fuoricampo da due punti del 6-7, un errore difensivo riporta in parità le cose perché Giacometti arriva a casa base e, infine, è il singolo di Sbrissa che mette avanti le Thunders. Un altro errore, nel settimo, lascia fondate speranze alle toscane con Thomas in terza e Carletti in seconda, ma Monari, rilievo di Biasi, tiene in mano la situazione con grande capacità.

Diventa a quel punto inutile per entrambe le squadre la seconda gara, che la Sestese porta comunque a casa per 8-1, ed è l’ottava vittoria in stagione. Non c’è neanche bisogno di arrivare al settimo inning, data l’interruzione per manifesta al sesto.

Questo dunque il quadro definitivo delle squadre ai playoff: semifinali dirette per Saronno e Castellana, quarti per MKF Bollate e Caronno nel girone A, per Forlì e Pianoro nel girone B. Ai playout invece le ultime, New Bollate e Caserta: la perdente della serie a 5 retrocederà.

Foto: FIBS / Manguera Prensa