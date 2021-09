Slittino, raduno a Sochi per la squadra italiana di Coppa del Mondo in vista della trasferta cinese

Prosegue il percorso di avvicinamento dell’Italia verso i Giochi Olimpici di Pechino 2022, in attesa dell’inizio dei vari circuiti di Coppa del Mondo. La squadra azzurra di slittino artificiale sarà di scena a Sochi, in Russia, per un periodo di allenamenti di due settimane, da lunedì 27 settembre a sabato 9 ottobre.

Il direttore tecnico Armin Zöggeler ha optato dunque per un raduno di preparazione nella sede delle Olimpiadi 2014 prima di effettuare il successivo blocco di allenamenti sulla pista olimpica cinese di YanQing (da martedì 5 a domenica 24 ottobre), come obbligatorio da regolamento per testare il tracciato che ospiterà la prossima edizione della rassegna a cinque cerchi.

Convocati in Russia tutti gli elementi del team azzurro di Coppa del Mondo: Dominik e Kevin Fischnaller, Lukas Gufler, Emanuel Rieder, Fabian Malleier, Simon Kainzwaldner, Ivan Nagler, Leon Felderer, Ludwig Rieder, Patrick Rastner, Sandra Robatscher, Andrea Votter, Nina Zoggeler, Verena Hofer e Marion Oberhofer.

Gli atleti saranno seguiti durante tutto il periodo di allenamenti dai tecnici Kurt Brugger, Oswald Haselrieder, Wilfried Huber, Gunther Taschler e Walter Plaikner.

Foto: Lapresse