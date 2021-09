Slittino, Coppa del Mondo 2021-2022: salta la trasferta nordamericana, sarà sostituita da una doppietta a Sochi

La pandemia rivoluziona ulteriormente il calendario della Coppa del Mondo di slittino 2021-2022. Siamo a soli tre mesi dal via delle competizioni per la caccia alla Sfera di Cristallo, ma il programma ufficiale è stato nuovamente riscritto, per colpa delle stringenti normative di ingresso nei Paesi nord-americani.

Per questo motivo la Federazione Internazionale dello slittino (FIL) ha deciso di modificare lo scenario e, quindi, di cancellare le tappe di Whistler (Canada) e Lake Placid (Stati Uniti) che dovevano inserirsi, rispettivamente, come secondo e terzo appuntamento della Coppa del Mondo.

Al loro posto è stata inserita, quindi, una doppietta sul tracciato olimpico di Sochi (Russia) per consentire lo svolgimento regolare della competizione e, soprattutto, mantenere nove tappe stagionali. Si correrà, quindi, in sei Paesi, con sei eventi di team relay e quattro gare sprint. Non vanno dimenticati gli appuntamenti più importanti. Dal 4 febbraio 2022, infatti, lo slittino sarà protagonista ai Giochi Olimpici di Pechino (Cina), quindi vedremo il Campionato Europeo nella tappa di Sankt Moritz (Svizzera). Inoltre vivremo i primi Campionati del Mondo di doppio femminile, a Winterberg, il 30 gennaio 2022.

Di seguito il programma completo ed aggiornato della Coppa del Mondo di slittino 2021-2022.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SLITTINO 2021-2022

1) 19-21 novembre, Yanqing (Cina) – team relay

2) 26-28 novembre, Sochi (Rus) – team relay

3) 3-6 dicembre, Sochi (Rus) – gara sprint

4) 10-12 dicembre, Altenberg (Ger) – team relay

5) 17-19 dicembre, Innsbruck (Aut) – gara sprint

6) 31 dicembre-2 gennaio, Winterberg (Ger) – team relay

7) 7-9 gennaio 2022, Sigulda (Let) – gara sprint

8) 14-16 gennaio 2022, Oberhof (Ger) – gara sprint e team relay

9) 21-23 gennaio 2022, Sankt Moritz (Svi) – team relay | valido anche come Campionato Europeo

4-11 febbraio 2022, Giochi Olimpici di Pechino

