Simone Biles riparte dopo i Twisties olimpici: nasce GOAT, il tour con tante stelle. Due mesi in giro per gli States

Simone Biles avrebbe voluto che le Olimpiadi di Tokyo 2020 andassero diversamente, ma purtroppo ha dovuto fare i conti con alcuni blocchi mentali nel corso della competizione più importante dell’ultimo lustro. La Reginetta della ginnastica artistica si è trovata a fare i conti con i Twisties, che le hanno impedito di essere grande protagonista in Giappone: si era fermata dopo il volteggio della finale a squadre (conclusa con una medaglia d’argento) e si era rivista in pedana soltanto per la finale di specialità alla trave, dove ha conquistato un bronzo di grande caparbietà. La fuoriclasse statunitense ha dato una lezione di sport e vita senza primeggiare in termini di risultati: anche in una situazione lontana da quella auspicata ha saputo agire da autentico fenomeno e da icona assoluta in grado di ispirare le generazioni.

La 24enne si rimetterà in moto tra poco più di due settimane e darà via al Gold Over America Tour: si tratta di un tour di esibizione che attraverserà tutti gli Stati Uniti d’America e che terrà compagnia al pubblico per un mese e mezzo. Sono previste ben 35 tappe: si incomincerà il 21 settembre a Tucson e si andrà avanti fino al 7 novembre col gran finale a Boston. Nel mezzo verranno toccate grandi città come Los Angeles, San Francisco, Sacramento, Denver, Oklahoma City, San Antonio, Houston, Minneapolis, Milwaukee, Chicago, Cleveland, Indianapolis, Detroit, Washington, Philaldephia, Brooklyn.

Il parterre è davvero di lusso perché Simone Biles sarà accompagnata da tante stelle della ginnastica internazionale: la statunitense Jade Carey (oro al corpo libero alle Olimpiadi), le sue compagne di nazionale Jordan Chiles, Grace McCallum, MyKayla Skinner, ma anche Morgan Hurd (ex Campionessa del Mondo all-around) e Lauren Hernandez (argento alla trave a Rio 2016). A completare il team figurano anche la francese Melanie De Jesus Dos Santos, la canadese Ellie Black, la grande icona americana Chellsie Memmel. I Mondiali 2021 di ginnastica artistica sono in programma a Kitakyushu (Giappone) dal 18 al 24 ottobre: sicuramente Simone Biles non ci sarà, verosimilmente anche le sue compagne di viaggio salteranno l’evento.

Foto: Lapresse