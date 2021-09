Short track, Campionati Italiani Assoluti 2021: Cynthia Mascitto ed Andrea Cassinelli vincono i titoli Overall

Sono Cynthia Mascitto ed Andrea Cassinelli i grandi protagonisti dell’ultima giornata dei Campionati Italiani Assoluti di short track a Bormio. In campo femminile è stata la rappresentante dell’Esercito ad imporsi, riuscendo ad ottenere risultati in tutte e tre le distanze; mentre tra gli uomini Cassinelli ha vinto il duello contro Pietro Sighel.

Una domenica caratterizzata dalle seconde prove dei 1000 e 1500 metri. Tra le donne doppietta per Arianna Sighel, che ha vinto il titolo italiano in entrambe le distanze, senza però superare Mascitto nella classifica Overall. L’italo-canadese ha pagato le fatiche e le vittorie delle prime due giornate, chiudendo quest’oggi sesta nei 1000 e quarta nella gara più lunga.

Decisiva per Andrea Cassinelli è stato il successo nei 1000 metri davanti a Pietro Sighel e Tommaso Dotti. Il rappresentante delle Fiamme Gialle ha vinto così il titolo Overall, oltre a quello dei 1000 metri. Una giornata comunque positiva anche per Sighel, che ha chiuso al primo posto nella classifica dei 1500 metri (bissando il titolo dei 500), chiudendo al terzo posto nella gara vinta da Thomas Nadalini.

Foto: LaPresse