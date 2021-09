Continua il duello Italia-Francia nel fioretto. Una sfida che si sta giocando fuori dalla pedana e che vede un grande protagonista, Stefano Cerioni, conteso da entrambe le federazioni, che sono pronte a consegnargli il ruolo di commissario tecnico.

Al comunicato della federazione francese, che praticamente annunciava l’ingaggio di Cerioni e parlava di una trattiva ormai alle battute conclusive, è arrivata la risposta del presidente della Federscherma Paolo Azzi, che in un’intervista alla Gazzetta dello Sport ha definito l’ex CT azzurro come “La nostra prima scelta come c.t. del fioretto, sia maschile che femminile”.

Una presa di posizione netta e chiara da parte di Azzi, che ha aggiunto: “Aspetto a giorni una sua risposta, sono fiducioso anche se sappiamo della trattativa con la nazionale francese”. L’obiettivo della Federazione è quello di avere il nome dei tre CT entro il 16 settembre, quando si terrà il consiglio federale. L’unico cambio al momento certo sembra essere quello di Andrea Cipressa, sfiduciato anche dagli atleti dopo le Olimpiadi, mentre per quanto riguarda spada e sciabola si paventava una totale rivoluzione, ma nelle ultime settimane questa pista si è un po’ raffreddata.

Resta da capire ora cosa farà Stefano Cerioni. La federazione francese si è esposta molto con quel comunicato e punta il tecnico italiano in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024. L’Italia non molla e affida il suo rilancio a colui che l’aveva portata il più in alto possibile, con la leggendaria tripletta a Londra 2012.

Foto: Bizzi/Federscherma