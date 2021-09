SailGP Francia oggi: orario 11 settembre, tv, programma, streaming

Comincia quest’oggi, dopo tre settimane di pausa, la quinta tappa stagionale del SailGP 2021-2022. Il circuito velico ideato (tra gli altri) da Russell Coutts si trasferisce in Francia e per la precisione a Saint-Tropez per una due-giorni che promette grande spettacolo.

Format invariato nel SailGP francese rispetto alle precedenti quattro tappe disputate: sabato 11 settembre (dalle ore 13.30) sono previste tre regate di flotta, domenica 12 settembre (sempre dalle 13.30) andranno in scena le ultime due regate di flotta e poi la Finale a tre.

Le tre regate odierne verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Arena ed in diretta streaming su Sky Go (riservato ai soli abbonati Sky). Sarà possibile seguire l’evento in diretta anche sul canale Youtube ufficiale della manifestazione.

Di seguito il programma odierno del SailGP 2021-2022 in Francia:

PROGRAMMA PRIMA GIORNATA SAILGP 2021 FRANCIA

SABATO 11 SETTEMBRE

ore 13.30 Prima giornata

Credit: SailGP FREE EDITORIAL USE