Ryder Cup 2021: USA-Europa 11-5. Pareggio 2-2 nei fourball nonostante la carica di Lowry e Rahm

Terminata da pochi istanti la seconda giornata di Ryder Cup 2021. Sul percorso del Whistling Straits di Haven (Wisconsin, Stati Uniti) il team USA vola sull’11-5 dopo aver impattato una coriacea Europa sul 2-2 nei fourball. Nella sessione dedicata ai match play con la formula delle quattro palle la compagine guidata da Steve Stricker non concede il rientro agli uomini del Vecchio Continente, trovando un sostanziale pareggio che avvicina i padroni di casa alla riconquista della Coppa.

Perfetto il match della coppia composta da uno scatenato Collin Morikawa e da un solido Dustin Johnson. Il duo americano piega senza problemi Ian Poulter ed un impalpabile Rory McIlroy, praticamente mai in partita neppure oggi. 4&3 per Johnson/Morikawa ed appuntamento ai match singoli della domenica. Bene anche Scottie Scheffler e Bryson DeChambeau, che vengono fuori alla distanza chiudendo la contesa per 3&1 alla buca 17 contro Viktor Hovland e Tommy Fleetwood. Rammarico per la coppia europea, in vantaggio fino a 5 buche dal termine.

I successi per la squadra guidata da Padraig Harrington sono giunti grazie al duo iberico formato da Sergio Garcia e Jon Rahm, e dal binomio formato da Shane Lowry e Tyrrell Hatton. Gli spagnoli battono Brooks Koepka e Jordan Spieth in un match tiratissimo, deciso per 2&1 nelle ultime buche grazie alla classe del numero uno del mondo, che ha ritrovato il birdie alla 15 dopo ben 9 buche di astinenza. Lowry/Hatton superano invece per 1UP Tony Finau ed Harris English salvandosi alla buca 18 grazie ad un magico putt dalla lunga distanza dell’irlandese.

Vittorie che tengono in vita l’Europa, ma che non bastano a far realmente ipotizzare una clamorosa rimonta. Nei match play di coppia gli Stati Uniti sono stati implacabili, ed alcune scelte di Harrington sono parse quantomeno discutibili. La condizione di McIlroy non è degna del nome che porta, e non bastano la grinta e la classe di Rahm e la caparbietà ed i long putt di Lowry ed Hatton ad arginare lo strapotere a stelle e strisce. Domani team Europe dovrà affrontare i primi match play singoli con la voglia di stupire il mondo, cercando di puttare e mettere pressione sugli avversari. Sarà una vera e propria mission impossible.

RISULTATI FOURBALL SECONDA GIORNATA RYDER CUP

Tony Finau/Harris English–Shane Lowry/Tyrrell Hatton 1UP (18)

Brooks Koepka/Jordan Spieth–Jon Rahm/Sergio Garcia 2&1 (17)

3&1 (17) Bryson DeChambeau/Scottie Scheffler–Tommy Fleetwood/Viktor Hovland

4&3 (15) Dustin Johnson/Xander Schauffele–Rory McIlroy/Ian Poulter

Foto: LaPresse