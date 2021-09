Ryder Cup 2021, dove seguirla in tv. Orari giornalieri, programma, streaming

La 43esima edizione della Ryder Cup è finalmente arrivata. Con dodici mesi di ritardo per via dell’emergenza sanitaria causata dal Covid-19, i migliori golfisti del Vecchio continente e quelli degli Stati Uniti sono pronti a dare tutto nel tentativo di portare a casa l’ambitissimo trofeo e la gloria annessa.

Si giocherà da domani, 24 settembre, a domenica sui campi di Whistling Straits, a Kohler, in Wisconsin. Team Europa tenterà di proteggere il titolo conquistato nel 2018 a Parigi, trascinato da un grande Francesco Molinari che tuttavia in questa edizione non ci sarà. Gli statunitensi partono nettamente favoriti a causa del folto gruppo di giovani arrembanti che fanno parte della squadra, nettamente posizionati meglio in classifica rispetto alle loro controparti europee. Tuttavia, la storia ha insegnato come non bisogni mai fidarsi di della “carta”.

Per gli spettatori italiani sarà necessario considerare le 7 ore di fuso orario rispetto a quello locale. Sarà possibile seguire l’intera competizione su Eurosport 2 in diretta tv, nonché in diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+ e DAZN, ove i canali di Eurosport sono disponibili. OA Sport offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta e integrale, per non perdersi davvero nulla.

RYDER CUP 2021: PROGRAMMA

VENERDI’ 24 SETTEMBRE

Foursome: ore 14:05, 14:21, 14:37 e 14:53

Fourball: ore 19:10, 19:26, 19:24, 19:58

SABATO 25 SETTEMBRE

Foursome: ore 14:05, 14:21, 14:37 e 19:53

Fourball: ore 19:10, 19:26, 19:24, 19:58

DOMENICA 26 SETTEMBRE

12 Match singoli (formato Match Play)

Partenze alle ore 18:04, 18:15, 18:26, 18:37, 18:48, 18:59, 19:10, 19:21, 19:32, 19:43, 19:54, 20:05

RYDER CUP 2021: TV E STREAMING

DIRETTA TV – Eurosport 2

DIRETTA STREAMING – Eurosport Player, Discovery+, DAZN

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

Foto: LaPresse