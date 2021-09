Rugby, Top 10: parte questa sera il campionato italiano di rugby

Torna il massimo campionato italiano di rugby e ritorna con la novità dell’anticipo del venerdì sera che verrà trasmesso in diretta tv su RaiSport. E inizia la caccia al Rovigo, campione d’Italia in carica, con una nutrita schiera di formazioni che puntano al titolo.

Come detto, il primo fischio d’inizio sarà questa sera alle 20.30 a Calvisano, dove la squadra di Gianluca Guidi affronta le Fiamme Oro Roma. È il big match di giornata e in campo andranno due delle formazioni candidate a un posto nei playoff. I bresciani arrivano dal ko a sorpresa subito in Coppa Italia contro il Colorno, mentre i poliziotti hanno strappato un pareggio in casa del Rovigo.

Tutte le altre partite si giocheranno, invece, sabato alle ore 16. I campioni in carica del Rovigo dovevano esordire in trasferta nel derby veneto contro il Mogliano. Match che, però, è stato rinviato ieri pomeriggio dopo che la squadra di casa ha riscontrato una positività al Covid al proprio interno. Il Petrarca Padova è la grande favorita di questa stagione e la squadra di Andrea Marcato, unica a punteggio pieno in Coppa Italia, esordisce in casa contro i Lyons Piacenza, in un match sulla carta senza storia.

A Roma la Lazio ospita il Valorugby Emilia, con i padroni di casa che sembrano condannati a lottare per la salvezza, mentre gli emiliani si sono potenziati anche quest’estate e hanno i playoff come obiettivo minimo stagionale. Si chiude la giornata a Colorno, dove la giovane formazione guidata da Casellato e Frati ospita il Viadana, in un match che promette di essere molto equilibrato tra due formazioni che sognano di essere la sorpresa di stagione.

Foto: Alfio Guarise – LPS