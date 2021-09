Rugby, Top 10: esordi vincenti per Valorugby e Petrarca Padova. Pari tra Colorno e Viadana

Si sono disputate tre delle quattro partite in programma oggi nel massimo campionato italiano di rugby, con Mogliano-Rovigo rinviata causa una positività per Covid tra i trevigiani. E vincono le due favorite della vigilia, Valorugby Emilia e Petrarca Padova, mentre arriva un pareggio all’ultimo per il Viadana in casa del Colorno.

Per il Valorugby Emilia match non facile in casa della Lazio, nonostante il 57-21 finale. Nei primi venti minuti, infatti, i padroni di casa hanno gestito il match, portandosi anche in vantaggio fino alla meta di Castiglioni al 23’ che ha dato la sveglia agli emiliani. Che hanno marcato altre tre volte prima del riposo per chiudere un match molto nervoso, con ben sette cartellini gialli.

Guida fin da subito il match, invece, il Petrarca Padova contro i Lyons Piacenza e si impone per 45-13. All’8’ meta di Cugini, cui segue quella di Trotta al 26’, con il Piacenza che risponde due volte dalla piazzola. Le marcature di Scagnolari e ancora di Cugini a cavallo dell’intervallo fanno, però, la differenza e altre tre mete dei tuttineri nei minuti finali fissano il punteggio finale.

Grande equilibrio a Colorno, dove il Viadana strappa un 27-27 nel finale di un match emozionante. I padroni di casa tentano di chiudere il match già nella prima frazione di gioco con le mete di Skelton e Gesi, ma gli ospiti riescono a rimontare fino a trovare il pareggio nelle ultime battute di gioco con la meta di Jannelli al 78’.

Foto: Alfio Guarise – LPS