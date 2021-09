Rugby femminile, Qualificazioni Mondiali: Italia, con la Spagna serve solo la vittoria

Si chiude oggi a Parma il torneo europeo di qualificazione ai Mondiali femminili di rugby che si disputeranno l’anno prossimo in Nuova Zelanda. Un torneo equilibratissimo, con le quattro formazioni appaiate a cinque punti in classifica. Vincere, dunque, è decisivo per tutte nella corsa al posto iridato o, almeno, al torneo di ripescaggio che si giocherà a ottobre.

Le azzurre di Andrea Di Giandomenico scendono in campo alle 15 contro la Spagna dopo il successo netto all’esordio contro la Scozia e il ko con l’Irlanda domenica scorsa. Un match deludente che l’Italia deve mettere velocemente alle spalle contro le iberiche. Vincendo, come detto, l’Italdonne si garantirebbe uno dei primi due posti, mentre un ko significherebbe l’addio al sogno mondiale.

La Spagna è squadra ostica e difficile da interpretare. Dopo aver battuto a sorpresa l’Irlanda all’esordio, infatti, le iberiche sono cadute contro la Scozia dove partivano da favorite. Per vincere Furlan e compagne dovranno soprattutto migliorare nei punti d’incontro, dove hanno sofferto tantissimo contro l’Irlanda, e limitare al massimo gli errori palla in mano, finalizzando le occasioni che si creeranno per vincere, ma anche per provare a portare a casa il punto di bonus che potrebbe essere decisivo nella corsa alla qualificazione diretta a Nuova Zelanda 2021.

Per la sfida decisiva Andrea di Giandomenico non cambia molto le carte, con il XV formato da Ostuni-Minuzzi a estremo, Furlan, Sillari, Rigoni e Stefan a chiudere la trequarti Madia e Barattin in mediana, Giordano, Franco e Arrighetti in terza linea, Duca e Fedrighi in seconda, mentre in prima linea il terzetto formato da Gai, Bettoni e Maris.

Foto: Alfio Guarise – LPS