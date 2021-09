Rugby femminile, Mondiali 2021: Italia-Scozia, le azzurre non possono sbagliare

Inizia oggi a Parma il torneo di qualificazione europea per la Rugby World Cup 2021 che si disputerà l’anno prossimo in Nuova Zelanda (spostata di un anno per la pandemia). Al via ci saranno le azzurre di Andrea Di Giandomenico, la Scozia, l’Irlanda e la Spagna. Vediamo come funziona il torneo.

L’Italia esordisce oggi alle 15 contro la Scozia e le azzurre devono iniziare con il piede giusto. Vincenti in trasferta ad aprile per 20-41, infatti, le ragazze di Andrea Di Giandomenico devono confermare la loro superiorità nei confronti delle scozzesi per arrivare alle sfide decisive con punti importanti in classifica e la consapevolezza nei loro mezzi.

La Scozia è, sulla carta, l’avversaria meno forte del lotto, con le azzurre che dopo affronteranno la forte Irlanda, prima di chiudere contro la grande incognita del torneo, la Spagna. Vincere, possibilmente col bonus, contro le britanniche è dunque obbligato per Barattin e compagne prima della sfida verità contro l’Irlanda, in un torneo che – però – come ha sottolineato alla vigilia il ct azzurro promette grande equilibrio.

“Mi aspetto un Torneo molto equilibrato: nessuna delle tre partite a calendario è facile. Conosciamo bene Irlanda e Scozia, la Spagna potrebbe riservare delle sorprese: affrontarla la terza partita ci consentirà di comprendere ancora meglio il loro gioco – è una squadra temibile negli spazi allargati, che dimostra importanti capacità di corsa e di gioco” le sue parole.

“La squadra sta rispondendo in maniera eccellente allo stress dettato dai continui rinvii e dall’incertezza sulle formule di qualificazione: la posta in palio – la partecipazione alla Coppa del Mondo – è enorme, ed essere finalmente in procinto di scendere in campo non fa che aumentare la voglia di giocare” ha detto ancora Di Giandomenico alla vigilia del torneo.

Il XV titolare azzurro vede in campo Vittoria Ostuni Minuzzi, Manuela Furlan e Maria Magatti nel triangolo allargato, con centri Michela Sillari e Beatrice Rigoni, mentre in mediana ci saranno Sara Barattin e Veronica Madia. Il pack, invece, sarà formato da Gaia Maris, Melissa Bettoni, Lucia Gai, Valeria Fedrighi, Giordana Duca, Ilaria Arrighetti, Giada Franco ed Elisa Giordano.

Foto: Alessio Tarpini – LPS