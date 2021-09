Rugby femminile, Mondiali 2021: Italia, ecco le avversarie in Nuova Zelanda

La vittoria nel torneo di qualificazione mondiale dell’Italdonne contro Irlanda, Scozia e Spagna ha acceso l’entusiasmo attorno alle azzurre del rugby, che contro i pronostici che vedevano le irlandesi favorite hanno staccato il biglietto per la Nuova Zelanda. Ma quali saranno le avversarie dell’Italia?

Le azzurre esordiranno il 9 ottobre 2022 contro gli Stati Uniti, formazione sicuramente di alto livello, ma non imbattibile. Le americane precedono l’Italia di Di Giandomenico nel ranking mondiale, ma è una formazione molto umorale e se le azzurre sapranno mostrare il rugby visto con la Scozia e in gran parte con la Spagna l’impresa non è impossibile.

Il 16 ottobre, invece, sarà la volta del Canada. Le nordamericane sono una delle nazionali più forti al mondo e sicuramente le favorite d’obbligo del girone B, quello che comprende l’Italia. Sarà dura per Furlan e compagne, che dovranno dare il 100% in campo per provare a mettere a segno un colpaccio che sulla carta è difficile. Ma non è questa la partita da vincere nel girone.

Infine, il 23 ottobre l’Italdonne chiude la fase a gironi contro Asia 1, cioè la vincitrice del torneo di qualificazione asiatico. Torneo che vedrà al via il favorito Giappone, assieme a Hong Kong e Kazakhstan. Dando per qualificate le giapponesi, questa è una sfida da vincere assolutamente contro una formazione pericolose, ma di un livello inferiore all’Italia. Per le azzurre sono, dunque, fondamentali le sfide con gli USA e il Giappone per puntare al secondo posto, che darebbe la qualificazione certa ai quarti di finale, mentre in caso di ko con le americane le azzurre dovrebbero puntare a uno dei due migliori terzi posti per continuare il percorso.

Foto: Valerio Origo – LPS