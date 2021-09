Nuovo appuntamento con Rugby2U, il format a cura di Sport2U, in collaborazione con OA Sport, dedicato al mondo della palla ovale. In questa puntata, ospite di Duccio Fumero è il trequarti del Benetton Treviso e dell’Italia, Edoardo Padovani.

Ci avviciniamo alla prima edizione dello United Rugby Championship, dopo un periodo in cui la squadra ha giocato diverse amichevoli senza ottenere buoni risultati. Ecco come Padovani ha commentato le partite: “Sono state toste, con avversari fisicamente preparati. Ci sono state però anche cose positive, a partire dalla fisicità che abbiamo dimostrato nelle partite. Abbiamo una disciplina che schizza all’occhio, e credo che arriveremo carichi per vincere”.

Proprio nella giornata di sabato, a Treviso, arriva la compagine sudafricana degli Stormers. Una squadra nuova, che fino ad oggi non era mai stata presente nelle vecchie edizioni del PRO14. Ecco come il Benetton Treviso sta studiando i sudafricani: “Gli Stormers, come tutte le squadre sudafricane, sono squadre fisiche con trequarti veloci e agili. Prediligono giocare nel loro campo, sappiamo che dobbiamo stare attenti in tutte le aree, sappiamo che dobbiamo metterli in difficoltà con la nostra fisicità ed il nostro pacchetto in mischia è migliorato tanto a mio parere. Noi trequarti abbiamo il compito di finalizzare tutto quello che ci dà di buono la mischia”.

Rispetto ad un 2020 atipico, per svariate ragioni, qualcosa nel Benetton Treviso del 2021 sta cambiando: “E’ stato un anno molto strano, nella prima parte ero nuovo nell’ambiente di Treviso e purtroppo sono stato fuori quattro mesi per infortunio. Non so cosa si provasse all’interno del gruppo in quel periodo, so che anche nelle difficoltà tutti sono rimasti uniti e questo è emerso anche nell’ultimo periodo. Da aprile in poi abbiamo cambiato marcia e ricominciato”.

Il resto si trova nella video intervista integrale che vi proponiamo di seguito.

Foto: Shutterstock