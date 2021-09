Rugby, Coppa Italia: colpaccio Colorno che batte Calvisano in trasferta. Vittorie per Petrarca Padova e Mogliano

Seconda giornata che ribalta i pronostici nella Coppa Italia di rugby e dopo un primo turno “tranquillo” arriva lo shock. A Calvisano, infatti, si impone a sorpresa il Colorno di Casellato e Frati, che si impongono per 23-21 e riaprono tutti i giochi per il passaggio del turno. Pari, invece, il big match tra Rovigo e Fiamme Oro.

Nella prima partita di giornata, come detto, successo del Colorno che espugna per 23-21 il campo del Calvisano che scivola al secondo posto nel Girone 2. Non riesce a imporre il proprio gioco la squadra di Guidi in una gara molto equilibrata che vede Colorno rimontare nei minuti finali grazie alla meta di Gesi che dà il successo ai suoi.

A Roma nella prima partita stagionale il Rovigo impatta 20-20 in casa delle Fiamme Oro che conservano il primato. Grande equilibrio anche sul campo della Polizia di Stato, con le due formazioni che ribattono colpo su colpo e con Chillon e Menniti-Ippolito protagonisti sui calci piazzati.

Nel Girone 1 vittoria esterna per il Petrarca che si impone 48-12 sul Viadana. Come una settimana fa, gara in controllo della squadra di Marcato che sbloccano il risultato con Sgarbi al 10’ riuscendo a tenere costantemente il vantaggio durante la partita. Non può nulla la squadra di casa che già nel primo tempo ha visto gli ospiti scappare via.

Proprio chi aveva ceduto nettamente all’esordio contro il Petrarca, cioè il Mogliano, trova il primo successo. Il XV di Costanzo supera 42-26 tra le mura amiche i Lyons Piacenza in una partita che ha visto grande protagonista Carraro. Girone 1, dunque, con Padova a 10 punti, davanti a Valorugby e Mogliano a 5, poi Piacenza e Viadana a quota 0. Nel girone 2, invece, Fiamme Oro prime con 7 punti, Calvisano che segue a quota 6, Colorno che sale a 4, Rovigo 2 e Lazio ferma a 1 punto.

Foto: Andrea Edoardo Iezzi – LPS