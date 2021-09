Roma-CSKA Sofia oggi, Conference League: orario, tv, programma, streaming, probabili formazioni

Roma-CSKA Sofia: oggi è il giorno dell’inizio della fase a gironi della Conference League per i giallorossi, che all’Olimpico, dopo un ottimo inizio di campionato, tradottosi in tre vittorie in altrettante sfide, attendono la compagine bulgara.

Iniziare bene anche in questa competizione sarà fondamentale: i capitolini saranno in grado di prendersi una nuova affermazione? La parola al campo, unico giudice supremo.

Qui di seguito il programma completo di Roma-CSKA Sofia, sfida valevole per la Conference League 2021-2022. Sarà possibile seguire l’incontro in diretta televisiva su Sky Sport Arena e in streaming su SkyGo, NOW TV e DAZN.

ROMA-CSKA SOFIA, CONFERENCE LEAGUE 2021-2022 : PROGRAMMA

GIOVEDI 16 SETTEMBRE

ore 21.00 Roma-CSKA Sofia

ROMA-CSKA SOFIA, CONFERENCE LEAGUE 2021-2022: TV E STREAMING

DIRETTA TELEVISIVA – Sky Sport Arena

DIRETTA STREAMING – SkyGo, NOW TV e DAZN

ROMA-CSKA SOFIA, CONFERENCE LEAGUE 2021-2022: PROBABILI FORMAZIONI

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Ibanez, Smalling, Kumbulla, Vina; Diawara, Villar; Carles Perez, Pellegrini, El Shaarawy; Shomurodov

Cska Sofia (4-2-3-1): Busatto; Turitsov, Mattheji, Lam, Geferson; Muhar, Youga; Yomov, Carey, Wildschut; Caicedo

FOTO: LaPresse