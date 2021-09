Quanti soldi ha guadagnato Julian Alaphilippe vincendo i Mondiali? Montepremi e cifre: assegno bassissimo

Julian Alaphilippe si è confermato Campione del Mondo. Il francese ha vinto la prova in linea andata in scena nelle Fiandre e ha così bissato l’apoteosi di dodici mesi fa a Imola: l’anno scorso era scattato in solitaria nel finale sul tracciato romagnolo, questa volta il transalpino ha seguito lo stesso copione ed è partito in maniera impressionante su un tratto in salita quando mancavano una quindicina di chilometri al traguardo, lasciando sul podio tutti gli avversari. Il 29enne non aveva impressionato nell’ultimo mese di gara, ma oggi ha mostrato ancora una volta tutta la sua classe e ha fatto saltare il banco in maniera perentoria.

L’alfiere della Deceuninck-Quick Step ha tagliato il traguardo in solitaria, con oltre venti secondi di vantaggio sui rivali che si sono dovuti accontentare degli altri gradini del podio. Il belga Wout van Aert è indubbiamente il grande sconfitto di giornata. Julian Alaphilippe ha così difeso la maglia arcobaleno, che potrà continuare a indossare per i prossimi dodici mesi e che cercherà di difendere in Australia nel 2022 (si parla di un tracciato adatto ai velocisti).

Il risultato odierno è eccezionale dal punto di vista agonistico e sportivo, ma ha anche un importante risvolto economico. Quanti soldi ha guadagnato Julian Alaphilippe vincendo la prova in linea dei Mondiali 2021 di ciclismo? Il montepremi è di appena 8.000 euro. Si tratta di un assegno decisamente irrisorio considerando la portata dell’impresa, una cifra poco più che simbolica e che è inferiore a quelle per un successo di tappa al Giro d’Italia o al Tour de France (11.000 euro) o per il trionfo in una Classica Monumento (20.000 euro).

QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO JULIAN ALAPHILIPPE VINCENDO I MONDIALI?

8.000 euro.

Foto: Lapresse