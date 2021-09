Quando torna a giocare Jannik Sinner? Ottavi di finale ATP 250 Sofia: data, programma, avversario

Jannik Sinner si appresta a fare il proprio debutto al torneo ATP 250 di Sofia. Il tennista italiano esordirà direttamente agli ottavi di finale, in quanto testa di serie numero 1 del tabellone (posizione nel seeding dovuta al trionfo ottenuto lo scorso anno sul cemento indoor della capitale bulgara). L’altoatesino scenderà in campo giovedì 30 settembre contro il vincente del confronto tra il canadese Vasek Pospisil e il bielorusso Egor Gerasimov (il match di primo turno è in programma oggi pomeriggio).

Il 20enne tornerà in campo dopo la sconfitta subita tre settimane fa agli ottavi di finale degli US Open contro il tedesco Alexander Zverev e punta a farsi largo nel tabellone, cercando di conquistare il terzo torneo stagionale e di difendere punti preziosi in ottica qualificazione alle ATP Finals. Il numero 14 del ranking ATP potrebbe trovarsi di fronte proprio quel Pospisil battuto l’anno scorso proprio Sòfia nell’atto conclusivo che gli valse il primo sigillo nel circuito maggiore. In palio il quarto di finale contro il vincente di Paire-Ruusuvuori/Duckworth.

Di seguito la data del ritorno in campo di Jannik Sinner negli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Sofia. La partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali di Sky e su Supertennis, in diretta streaming su Sky Go, Now, Tv, supertennis. tv e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

QUANTO TORNA A GIOCARE JANNIK SINNER? DATA, PROGRAMMA, AVVERSARIO

L’esordio nel torneo ATP 250 di Sòfia è previsto per giovedì 30 settembre (ordine di gioco e orario da definire). Jannik Sinner giocherà direttamente il suo ottavo di finale contro il vincente della sfida tra il canadese Vasik Pospisil e il bielorusso Egor Gerasimov.

Foto: Lapresse