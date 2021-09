Polo, vince sempre l’Italia! Gli azzurri si confermano campioni d’Europa!

L’Italia si è confermata sul tetto d’Europa nel polo! Gli azzurri a Sotogrande, in Spagna, hanno battuto l’Austria per 6-5 nell’atto conclusivo giocato ieri. La formazione del Bel Paese aveva vinto anche l’ultima edizione disputata, giocata proprio in Italia nel 2018.

L’Italia in terra iberica si è presentata con il capo equipe Alessandro Giachetti ed il tecnico Franco Piazza e la selezione composta da Stefano Giansanti (capitano), Therence Cusmano, Miguel Lagos Marmol e Francisco Guillermo MacLoughlin.

I padroni di casa della Spagna hanno centrato il bronzo battendo i Paesi Bassi nella finale per il terzo posto, mentre la Germania, quinta, ha battuto nelle gare di posizionamento la Svizzera, sesta. L’Italia nel girone aveva battuto l’Austria per 7-5, poi la Germania per 8-4 ed aveva centrato la finale superando i Paesi Bassi per 5-3.

Così il presidente federale Marco Di Paola: “Sono molto felice per il risultato ottenuto dalla nostra Nazionale di polo in Spagna. Il merito è certamente di tutto il team che con grande passione è riuscito a raggiungere questo importante obiettivo. Si tratta di un risultato che arriva proprio mentre la nostra federazione si sta impegnando al massimo per fare in modo che il polo possa rientrare tra le discipline dei Giochi Olimpici invernali. Questo successo non fa altro che convincerci sempre più nella strada intrapresa per il riconoscimento”.

Foto: FISE