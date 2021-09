Pattinaggio di figura, Turkkila-Versluis avanti nella rhythm dance al Nebelhorn Trophy 2021. Decimi Portesi Peroni-Chrastecky

Va tutto come ampiamente previsto nella rhythm dance della danza sul ghiaccio, prova che ha inaugurato la seconda giornata del Nebelhorn Trophy 2021, competizione internazionale di pattinaggio di figura inserita nel circuito ISU Challenger Series e soprattutto valida per assegnare i rimanenti posti in vista delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. A rientrare in questo momento in zona qualificazione (ricordiamo che potranno accedere soltanto quattro coppie) sono infatti esattamente gli stessi atleti pronosticati alla vigilia, anche se non è mancata qualche sorpresa di rilievo.

Nello specifico, i finlandesi Juulia Turkkila-Matthias Versluis hanno preso le redini della gara, sfoggiando un sensibile miglioramento e confezionando una prova al di sopra dei 70 punti, precisamente 70.92 (39.70, 31.22), maturata grazie al miglior tecnico e, soprattutto, al miglior riscontro nel secondo punteggio. Tra i cinque elementi realizzati una menzione speciale per il sollevamento stazionario (livello 4) e la sequenza di passi sulla midline (livello 1), difficoltà che hanno ricevuto un buon GOE. Praticamente attaccati poi i cechi Natalie Taschlerova-Filip Taschler, attualmente secondi con 70.51 (39.74, 30.77) davanti agli armeni Tina Garabedian-Simon Proulx Senecal, terzi con 68.61 (39.27, 29.34).

Una brutta sbavatura nella sequenza di twizzles ha invece fatto scivolare i competitivi Maria Kazakova-Georgy Reviya al quinto posto con 66.95 (36.84, 30.11). Ma attenzione, in virtù dell’attuale quarta posizione raccolta dai tedeschi Katharina Mueller-Tim Dieck, non in lizza per Pechino, i georgiani provvisoriamente rimangono con il pass olimpico in mano.

In super crescita infine Carolina Portesi Peroni-Michael Chrastecky che, in una missione quasi impossibile, hanno comunque migliorato di circa due punti il proprio personal best conquistando la decima piazza con 62.29 (36.57, 26.12), dimostrando dunque di avere il carattere giusto per competere anche ad altissimi livelli. L’obiettivo adesso, salvo clamorosi risvolti, sarà quello di arrivare oltre quota 153 nel totale, obiettivo assolutamente alla portata degli azzurri.

CLASSIFICA RHYTHM DANCE DANZA SUL GHIACCIO

Foto: Valerio Origo