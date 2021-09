Una notizia che, purtroppo, era nell’aria da diversi giorni oggi è diventata tristemente ufficiale. Elizabet Tursynbaeva, stella kazaka del pattinaggio di figura che ha conquistato la medaglia d’argento ai Campionati Mondiali 2019 di Saitama, ha annunciato il ritiro. A comunicarlo è stata la protagonista stessa attraverso un lungo messaggio rilasciato sul suo profilo Instagram.

La pattinatrice, entrata nella storia per essere stata la prima ad atterrare un quadruplo salchow in una rassegna iridata, ha dovuto porre fine alla sua carriera a causa dei persistenti dolori alla schiena: “Cari tifosi, ho deciso di porre fine alla mia carriera di atleta professionista– ha scritto Tursybaeva – Non è facile per me condividere con voi questa notizia. Molti di voi sanno che la mia schiena mi dà fastidio da molto tempo. Sfortunatamente, non sono riuscita a superare questo infortunio, e quindi gli allenamenti sono diventati impossibili. Per me, il completamento di questo capitolo della mia vita coincide con l’inizio di uno nuovo“.

L’ormai ex allieva di Eteri Tutberidze ha poi confidato di trovarsi nel suo Paese e di stare lavorando proprio con i piccoli pattinatori in modo da far crescere ancora di più il movimento: “Al momento sono in Kazakistan e fino alla fine dell’anno lavorerò qui, aiutando i bambini, ispirandoli e condividendo con loro la mia esperienza. Ho sempre voluto sviluppare il pattinaggio di figura qui e finalmente ho avuto questa opportunità“.

Tursynbaeva è poi passata ai ringraziamenti “di rito“: “Sono infinitamente grata ai miei genitori per tutto quello che hanno fatto e per quello che continuano a fare. Grazie a tutti coloro che mi hanno aiutata a diventare più forte e mi hanno sempre sostenuta: la regione di Kyzylorda, il Comitato Olimpico Nazionale, il Ministero dello Sport e della Cultura. Vorrei anche ringraziare tutto lo staff tecnico di Tutberidze: Eteri Georgievna, Sergey Viktorovich e Daniil Markovich per il lavoro svolto con me, per i momenti storici della mia carriera, per la fiducia nei miei confronti, per i migliori programmi. Voglio ringraziare tutti gli allenatori con cui ho lavorato. Ora ho un’esperienza inestimabile che posso condividere con le generazioni future“.

Infine la kazaka ha rivolto un pensiero affettuoso ai propri sostenitori: “Il mio primo debutto in campo internazionale è stato nel 2011, sono passati esattamente dieci anni da quel torneo, più di 50 presenze internazionali (Giochi Asiatici, Giochi Olimpici Giovanili, Universiadi Invernali Mondiali, Campionati dei quattro continenti, Mondiali, Olimpiadi e altre partenze internazionali ) e 39 medaglie di diversi metalli. Sedici anni nei grandi sport… c’era di tutto: le gioie delle prime vittorie, e la disperazione, e gli infortuni. Ma in tutti questi anni ci siete sempre stati, miei cari fan. I vostri desideri e il vostro sincero sostegno mi hanno ispirato e ispirato, ho sentito che voi la mia gente, avevate bisogno di me, e questo mi ha dato un’enorme energia. La vostra fiducia in me e nel futuro mi aiuterà a raggiungere nuove vette in vari campi“.

Foto: LaPresse