Pattinaggio artistico, Junior Grand Prix Lubiana 2021: Yablokov trionfa nel singolo maschile, secondo Levandi

Si chiude senza particolari sorprese la seconda giornata della quinta tappa del circuito ISU Junior Grand Prix di pattinaggio di figura, rassegna in fase di svolgimento all‘Hala Tivoli di Lubiana, in Slovenia. Nella specialità individuale maschile a stravincere la gara è stato il grande favorito della vigilia, il russo Ilya Yablokov.

L’atleta seguito da Viktoria Butsaeva e Murad Kurbanov ha confermato il piazzamento già abbondantemente conquistato dopo lo short firmando un libero molto competitivo, composto da due quadrupli, un rittberger ben eseguito e un toeloop, chiamato sottoruotato e atterrato con caduta. Completando senza patemi due tripli axel (il primo agganciato al triplo toeloop) e snocciolando inoltre un triplo rittberger e altre due combinazioni, triplo lutz/euler/triplo salchow e triplo flip/triplo toeloop, il pattinatore ha raccolto nel segmento 153.10 (86.02, 68.08), sbriciolando con 231.99 il suo record personale nel totale.

Lontano anni luce si è piazzato poi l’estone Arlet Levandi, abile a rimontare dalla sesta alla seconda posizione grazie a una performance solida con soli salti tripli giudicata complessivamente 134.75 (68.33, 66.42) per 194.35 con cui ha regolato lo statunitense Matthew Nielsen, terzo con 126.58 (62.52, 64.04). Bene l’azzurro Raffaele Zich, quattordicesimo pattinando l’undicesimo libero con 87.36 (36.08, 52.28) per 133.52, nuovo personal best.

Bella sfida nella danza sul ghiaccio con la leadership provvisoria conquistata dai russi Vasilisa Kaganovskaia-Valeriy Angelopol, risultati i migliori sia sul fronte tecnico che in tutte e cinque le voci delle componenti del programma con una prestazione da 66.00 (35.52, 30.48), due punti in più dei canadesi Natalie D’Alessandro-Bruce Waddell, secondi con 64.26 (34.71, 29.55) davanti agli statunitensi Katarina Wolfkostin-Oleg Muratov, in questo momento sul gradino più basso del podio con 62.99 (33.85, 30.14).

Da segnalare infine l’ottima performance degli azzurri Noemi Tali-Stefano Frasca, bravissimi a ritoccare il proprio primato personale centrando l’ottava piazza con 51.98 (28.36, 23.62), punteggio tra l’altro depotenziato da un piccolo problemino nel rotational lift (livello 3).

CLASSIFICA FINALE JUNIOR INDIVIDUALE MASCHILE

CLASSIFICA RHYTHM DANCE JUNIOR DANZA SUL GHIACCIO

Foto: International Skating Union, Figure Skating (JGP Lubiana Event)