Pattinaggio artistico, Junior Grand Prix Krasnoyarsk 2021: Sofia Akatieva si prende tutta la scena nello short

Sofia Akatieva da record all’esordio internazionale. Il talento russo ha infatti dominato lo short program femminile in occasione della seconda giornata della quarta tappa del circuito Junior Grand Prix 2021 di pattinaggio artistico, in scena questa settimana presso la Crystal Ice di Krasnoyarsk. L’allieva di Eteri Tutberidze si è resa protagonista tra le mura amiche di una performance ad altissimo valore, registrando il punteggio tecnico più alto della storia della categoria.

L’allieva allenata dal Team di Eteri Tutberidze ha preso immediatamente il largo snocciolando un ottimo triplo axel combinato con il triplo toeloop che le ha permesso, grazie a un GOE elevato, di ottenere la bellezza di 14.71 punti. Ma parlare solo di questo elemento sarebbe oltremodo riduttivo, perché la moscovita ha poi confezionato i due salti obbligati, il doppio axel e il triplo flip, con una qualità sopraffina, facendo poi il pieno nel grado di esecuzione nelle tre trottole, con nota di merito alla layback finale, e nella sequenza di passi, ricevendo in toto la chiamata di livello 4.

Grazie a questi fattori la Campionessa Nazionale in carica ha ricevuto la valutazione di 75.89 (44.60, 31.29) distanziando di otto lunghezze la compagna di squadra Elizaveta Kulikova, al momento seconda con 67.08 (38.60, 28.40) davanti ad Anastasia Zinina, terza a soli sei centesimi con 67.02 (37.82, 29.20).

Male la principale competitor di Akatieva, ovvero Sofia Samodelkina, rallentata da una caduta proprio sul triplo axel che ha compromesso così la combinazione. A causa dell’errore l’atleta di Sergei Davydov ha centrato solo la sesta piazza con 60.76 (31.67, 30.09), ma con buone probabilità di risalire la china in vista del libero.

È saltato per certi versi il banco in campo maschile con il quarto posto finale di Artem Kovalev che, dopo il primato agguantato nel segmento più breve, è scivolato fuori dal podio con 131.01 (58.85, 73.16) per 212.32 a causa di una prestazione costellata da errori: dal più grave, la caduta nel quadruplo salchow (chiamato sottoruotato), ad altri salti portati a casa in modo decisamente falloso, specie quelli in zona bonus, come triplo axel (chiamato sul quarto)/doppio toeloop, triplo flip/euler/triplo salchow (sottoruotato) e il lutz eseguito solo doppio.

Convince decisamente di più Gleb Lutfullin, artefice di un programma votato all’attacco con ben tre quadrupli (un toeloop e due salchow di cui uno agganciato al doppio toeloop) e un triplo axel in combinazione con euler/triplo salchow valutato complessivamente 150.29 (78.31, 31.98) per 230.42. Bene inoltre Egor Rukhin, saldamente al secondo posto con 144.86 (73.16, 71.70) per 223.29, e il canadese Welsey Chiu, vincitore del secondo appuntamento di Courchevel, terzo in questa occasione con 140.96 (68.32, 72.64) per 217.59.

Nelle coppie invece trionfo per Ekaterina Chikmareva-Matvei Ianchenkov, autori di una prova da addirittura 124.99 (64.55, 60.44) con cui hanno sfiorato quota 190 nel totale (189.11). Prestazione decisamente interessante anche quella di Natalia Khabibullina-Ilya Knyazhuk, secondi con 120.87 (62.24, 58.63) per 183.87 realizzando una combinazione in parallelo dal base value elevato, triplo lutz/euler/triplo salchow, chiamata però con filo non chiaro e sul quarto (nel caso del salchow). Terzi infine Ekaterina Petushkova-Evgenii Malikov con il punteggio di 107.92 (52.73, 55.19) per 170.46.

CLASSIFICA SHORT PROGRAM JUNIOR INDIVIDUALE FEMMINILE

CLASSIFICA FINALE JUNIOR INDIVIDUALE MASCHILE

CLASSIFICA FINALE JUNIOR COPPIE D’ARTISTICO

Foto: International Skating Union (Figure Skating, JGP Krasnoryask event)