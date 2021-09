Paratriathlon, Campionati Europei 2021: Cacciamano nono nella PTS4, Sicura settimo nella PTVI

Si sono disputati i Campionati Europei 2021 di paratriathlon in corso di svolgimento a Valencia (Spagna). Per l’Italia è arrivato qualche piazzamento, ma nessun acuto, sotto forma di medaglia.

Nella categoria PTS4 chiude al nono posto Gianluca Cacciamano con il tempo di 1:12.08 (12:50 nel nuoto, 34:34 nella parte in bici e 22:26 nella corsa). La medaglia d’oro va al collo del francese Alexis Hanquinquant in 59:50, davanti al britannico Michael Taylor e al padrone di casa Alejandro Sánchez Palomero. Nella categoria PTVI maschile, il nostro Federico Sicura (B2) chiude settimo in 1:05.31, nella gara vinta dal britannico Dave Ellis davanti al francese Thibaut Rigaudeau e allo spagnolo Héctor Catalá Laparra.

Nella categoria PTWC maschile, successo per l’olandese Jetze Plat davanti all’austriaco Florian Brungraber ed all’olandese Geert Schipper. Nella categoria PTS2 maschile, dominio del francese Jules Ribstein, davanti allo spagnolo Lionel Morales ed al belga Wim de Paepe. Nella categoria PTS3 maschile, vittoria in volata per lo spagnolo Daniel Molina sull’olandese Nico van der Burgt e il russo Victor Chebotarev. Nella categoria PTS5 maschile, vittoria per il tedesco Martin Schulz, davanti al britannico George Peasgood e al portoghese Filipe Marques.

Nella categoria PTWC femminile, successo per la spagnola Eva Maria Moral Pedrero davanti alla francese Mona Francis ed all’olandese Margret Ijdema. Nella categoria PTS2 femminile, successo per la britannica Fran Brown davanti alla finlandese Liisa Lilja e alla spagnola Rakel Mateo Uriarte. Nella categoria PTS3 femminile, successo per la spagnola Andrea Miguelez Ranz davanti alla russa Evgeniya Koroleva.

Nella categoria PTS4 femminile, medaglia d’oro per la spagnola Marta Frances Gomez, quindi nella categoria PTS5 femminile, successo per la britannica Claire Cashmore, infine, nella categoria PTVI femminile, vince la francese Annouck Curzillat.

Foto: Valerio Origo