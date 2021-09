Purtroppo è mancato solamente l’ultimo passaggio. Nella finale dei Mondiali under 20 di pallanuoto maschile l’Italia viene sconfitta, come da pronostico, in quel di Praga dall’imbattibile Serbia, che tra i grandi ha di recente conquistato il titolo olimpico. Match equilibrato e decisosi sul finale: 10-8 il risultato.

Ci hanno provato in tutti i modi gli azzurrini di Alberto Angelini, una generazione di sicuro valore per il futuro anche in chiave Nazionale maggiore. Primi due quarti che si chiudono in equilibrio assoluto, con i serbi che provano a scappare e gli azzurri che rispondono colpo su colpo, fino al 4-4 a metà gara. Eccezionale la difesa azzurra con l’uomo in meno (3/13 per la Serbia), ma dal perimetro la maggiore precisione al tiro della banda di Stevanovic paga. I serbi trovano il +1 alla fine del terzo quarto e poi mettono la freccia, allungando nei primi minuti del periodo conclusivo: questa volta Ferrero e compagni non ne hanno per rientrare e devono arrendersi.

SERBIA-ITALIA 10-8 (3-3, 1-1, 3-2, 3-2)

Serbia: Misovic, Brankovic 2, N. Stanojevic 2, Pljevancic 1, Gak, P. Mitrovic, Ma. Radulovic 2, Milojevic, V. Martinovic 1, Gavrilovic 1, P. Jaksic, Ma. Radovic 1, Tanasijevic. All. Stevanovic

Italia: Spinelli, Caldieri, Mladossich 2, T. Gianazza, A. Condemi, Tartaro, F. Condemi, Occhione 1, Iocchi Gratta 2, Ferrero 3 (1 rig.), An. Patchaliev, J. Parrella, Da Rold. All. Angelini

Arbitri: Miskovic (Mne) e Ortega (Esp)

Note: sup. num. Serbia 3/13, Italia 6/14. Rigori: Italia 1/1. Espulso per gioco violento N. Stanojevic al 6’20’’, M. Radulovic a 31’39’’

Photo LiveMedia/Luigi Mariani