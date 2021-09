Pallanuoto, Coppa Italia 2021-2022: dal Girone C avanzano Savona e Trieste

Si è completata la terza ed giornata della prima fase della Coppa Italia 2021-2022 di pallanuoto maschile: dopo la conclusione dei Gironi A, B e D, che ieri aveva promosso le prime sei squadre alla Final Eight in programma dall’11 al 13 marzo 2022, oggi si completa il quadro delle qualificate con la conclusione del Girone C.

Dopo AN Brescia, SC Quinto, Pro Recco, Anzio Waterpolis, Telimar e CC Ortigia, infatti, oggi nel Girone C staccano il pass per la fase finale della manifestazione la RN Savona e la Pallanuoto Trieste, mentre viene eliminata la Waterpolo Milano.

Prima Fase (Le prime due di ogni girone si qualificano alla Final Eight)

Classifiche

Girone A (a Brescia): AN Brescia 6, SC Quinto 3, RN Salerno 0.

Girone B (ad Anzio): Pro Recco 6, Anzio Waterpolis 3, CN Posillipo 0.

Girone C (a Trieste): RN Savona 4, Pallanuoto Trieste 4, Waterpolo Milano 0.

Girone D (a Siracusa): Telimar 9, CC Ortigia 6, Catania Nuoto 3, Lazio Nuoto 0.

Risultati

Girone “C” – Trieste

2^ Giornata – Domenica 19 settembre

R.N. Savona – Pallanuoto Trieste 12-12

RN Savona: Massaro, Rocchi, Patchaliev 1, Vuskovic 2, Molina 1, Rizzo 2, Caldieri, Bruni, Campopiano 1, Fondelli 4, Iocchi Gratta 1, Maricone, Da Rold. All. Angelini

PN Trieste: Oliva, Podgornik, Petronio, Buljubasic 1, Vrlic, Jankovic, Bego 1, Mezzarobba 5, Razzi, Inaba 2, Bini 1, Mladossich 2, Seppi. All. Bettini

Arbitri: Ferrari e Pinato

Note: parziali 3-2; 3-4; 2-4; 4-2. Usciti per limite di falli Podgornik (T) nel secondo periodo, Rocchi (S) e Buljubasic (T) nel quarto periodo. Superiorità numeriche Rn Savona 3/13 + 2 rigori, Pallanuoto Trieste 5/10 + 2 rigori.

3^ Giornata – Domenica 19 settembre

Pallanuoto Trieste – Waterpolo Milano 19-6

PN TRIESTE: Oliva, Podgornik 3, Petronio, Buljubasic 1, Vrlic 4, Rigoni, Bego 2, Mezzarobba 1, Razzi 4, Inaba 2, Bini 2, Mladossich, Seppi. All. Bettini

WATERPOLO MILANO: Cubranic, Filiberti, Ficalora, Tononi, Mattiello 2, Caravita 2, Scollo, Kasum, Busilacchi, Novara 1, Lanzoni 1, Mellina. All. Krekovic

Arbitri: Pinato e Brasiliano

Note: parziali 5-3; 7-0; 3-0; 4-3. Uscito per limite di falli Buljubasic (T) nel quarto periodo, espulso per proteste Bego (T) nel quarto periodo. Superiorità numeriche: Pallanuoto Trieste 6/11, Metanopoli 3/8 + 1 rigore

1^ Giornata – Sabato 18 settembre

Waterpolo Milano – R.N. Savona 7-23

Waterpolo Milano: Cubranic, Filiberti, Ficalora, Tononi 1, Mattiello 1, Caravita 1, Scollo 1, Kasum 1, Ticozzi, Busilacchi 1, Novara, Lanzoni 1, Mellina. All. Krekovic

RN Savona: Massaro, Rocchi 1, Patchaliev 2, Vuskovic 4, Molina, Rizzo 3, Caldieri 3, Bruni 3, Campopiano 4, Fondelli 1, Iocchi Gratta 1, Maricone 1, Da Rold. All. Angelini

Arbitri: Cavallini e Brasiliano

Note: parziali 1-4, 2-5, 3-8, 1-6. Nessun giocatore uscito per limite di falli

Foto: LiveMedia/Bianca Simonetti