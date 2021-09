Si sono scatenate delle polemiche in Australia per una decisione molto particolare nei confronti degli atleti ‘pensionati’ che non riceveranno dalle proprie medaglie ottenute in quel di Tokyo 2020. Stando a quanto riporta l’ABC, l’Australian Olympic Committee avrebbe confermato che il finanziamento relativo alle medaglie spettano solamente agli atleti che gareggeranno anche nei prossimi anni.

L’obiettivo dei promotori di questa iniziativa è di incentivare gli atleti a continuare ad allenarsi in vista delle prossime Olimpiadi che si svolgeranno nel 2024 in quel di Parigi. Il pagamento è unico e non prende in considerazione il numero di medaglie ottenute.

L’Australia si è classificata sesta nel medagliere grazie a 17 ori, 7 argenti e 22 bronzi, una prestazione che gli ha permesso di battere l’Olanda e la Francia. La polemiche non mancano e non si sono limitate al rimborso citato.

Per gli abitanti del South Australia non vi sono stati sconti e tutti gli atleti di quella zona hanno dovuto sottoporsi ad una quarantena appena rientrati dal Giappone. Le norme sono oltremodo stringenti, lo sport è uno dei più colpiti insieme a tutti gli altri settori che sperano in un miglioramento con l’arrivo della ‘stagione estiva’.

Foto: LaPresse