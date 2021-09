Olimpiadi Invernali Pechino 2022, il CIO offrirà il vaccino ai partecipanti

Per permettere il regolare svolgimento delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022, il CIO offrirà il vaccino ai partecipanti: lo scrive Liam Morgan su insidethegames.biz, aggiungendo che il presidente Thomas Bach ha promesso contromisure rigorose contro il COVID.

Il programma previsto ricalca quanto già fatto a Tokyo 2020, ma in questo caso Bach ha anche esortato i Comitati Olimpici Nazionali ed i Comitati Paralimpici Nazionali ad informare il Dipartimento delle Relazioni il prima possibile in modo da poter mettere in atto il programma previsto.

Il CIO, infatti, ha stretto un accordo con Pfizer già prima delle Olimpiadi di Tokyo 2020, ma non è stato specificato se la collaborazione proseguirà anche per Pechino 2022. In questo modo, al momento della Cerimonia d’Apertura del 4 febbraio 2022, la grande maggioranza degli atleti sarà vaccinata.

I primi playbook di Pechino 2022, contenenti le regole a cui tutti i partecipanti dovranno attenersi durante i Giochi, saranno pubblicati il ​​mese prossimo, ma Bach ha anticipato che saranno simili agli stessi documenti in vigore a Tokyo 2020, sebbene ma saranno adattati alla situazione vigente in Cina.

Foto: LaPresse