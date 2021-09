Nuoto, Simone Barlaam è argento alle Paralimpiadi nei 100 farfalla! Quarto Federico Morlacchi

I Giochi Paralimpici di Tokyo 2021 vedono arrivare la medaglia numero 52 per l’Italia: a conquistarla è Simone Barlaam nei 100 metri farfalla S9 maschile del nuoto. L’azzurro si mette al collo la medaglia d’argento in 59.43. Quarta piazza per l’altro italiano Federico Morlacchi con il crono di 1:00.75.

A vincere l’oro è l’australiano William Martin, primo in 57.19, nuovo record del mondo, che stacca l’azzurro Simone Barlaam, secondo in 59.43, a 2.24 dal vincitore odierno. Più staccato il terzo classificato: il bronzo va all’atleta del RPC (Comitato Paralimpico Russo) Alexander Skaliukh, terzo in 1:00.54, a 3.35 dall’oro. Quarto Federico Morlacchi in 1:00.75, a 3.56 dall’australiano.

La classe S9 rientra nella tipologia di classificazione funzionale, rivolta alla disabilità motoria (lesioni midollari, amputazioni, paralisi cerebrale). Appartengono a questa classe sportiva gli atleti con limitazione articolare ad una gamba, doppia amputazione sotto il ginocchio o amputazione di una gamba sopra il ginocchio, amputazione sotto o

attraverso il gomito.

ORDINE D’ARRIVO 100 FARFALLA S9 MASCHILE

1 4 AUS MARTIN William Sport Class: S9 0.62 57.19 WR

2 5 ITA BARLAAM Simone Sport Class: S9 0.75 59.43 2.24

3 2 RPC SKALIUKH Alexander Sport Class: S9 0.74 1:00.54 3.35

4 6 ITA MORLACCHI Federico Sport Class: S9 0.69 1:00.75 3.56

5 7 AUS HODGE Timothy Sport Class: S9 0.69 1:01.03 3.84

6 3 ESP MARI ALCARAZ Jose Antonio Sport Class: S9 0.70 1:01.28 4.09

7 8 BLR SHCHALKANAU Yahor Sport Class: S9 0.69 1:01.38 4.19

8 1 GER BRAUNSCHWEIG Malte Sport Class: S9 0.62 1:02.95 5.76

