Nuoto, ISL Napoli 2021: super Alberto Razzetti, primato italiano nei 400 misti! Marco Orsi vittorioso nei 100 misti

Cala il sipario sul quinto match della Regular Season dell’International Swimming League. La piscina Scandone di Napoli, teatro di questa prima fase della Champions League del nuoto nella vasca da 25 metri campana, ha visto confrontarsi Toronto Titans, LA Current, DC Tridet e Iron. Sono stati i Titans ad aggiudicarsi questo incontro con 536.0 punti, precedendo i Current (452.5), i Trident (416.5) e gli Iron (374.0).

Una serata con sprazzi azzurri evidenti in vasca. Alberto Razzetti ha recitato il ruolo del primattore, siglando il nuovo record italiano dei 400 misti e migliorando il crono di Luca Marin che risaliva al 2006: 4’01″57 per il ligure rispetto al 4’01″71 del nuotatore siciliano. Una prestazione sensazionale quella di Razzetti che si è confermato su livelli davvero eccellenti in questa competizione a precedere il norvegese Tomoe Hvas (4’02″85) e il britannico Max Litchfield (4’05″71). Punti sicuramente importanti per i Toronto Titans portati anche dall’azzurro in questa prova.

Il nostro portacolori, on fire nella piscina campana, si è comportato estremamente bene anche nei 200 delfino, migliorando il proprio personale di 2 centesimi e toccando la piastra in terza posizione con il tempo di 1’52″59 nella prova vinta dall’americano Tom Shields in 1’51″28. “Razzo”, come è chiamato dal gruppo azzurro, non è andato neanche troppo distante dal record italiano della distanza stabilito da Federico Burdisso (1’51″98).

Una giornata da ricordare per i ragazzi allenati da Stefano Franceschi, visto che anche Sara Franceschi ha fatto vedere buone nei cose sempre nei 400 misti (4’31″79) e migliorando il suo limite personale abbondantemente (4’34″33). 400 misti vinti dalla canadese Bailey Andison in 4’26″39. Franceschi che poi si cimentata nei 100 dorso, giungendo ottava, mentre Silvia Scalia ha ottenuto il sesto posto, rispettivamente coi crono di 59″48 e di 58″49, nella gara vinta da Ingrid Wilm in 55″68.

Costanza Cocconcelli ha poi ottenuto la sesta piazza nei 100 misti in 59″79 vinti da Anastasia Gorbenko in 58″08 e Marco Orsi si è imposto nel rapido alternarsi degli stili (100 misti) in 51″32 non distante dal suo record italiano di 51″03. In sostanza, ottimi segnali per il nuoto azzurro da Napoli.

