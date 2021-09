Nuoto, ISL Napoli 2021: Razzetti da record italiano nei 200 farfalla e trionfa nei 400 misti, Cali Condors i migliori

Cala il sipario sul settimo match della Regular Season dell’International Swimming League a Napoli. Nella piscina Scandone di 25 metri grande spettacolo e Cali Condors vittoriosi con 581 punti a precedere i Toronto Titans (529.5), gli Iron (362.6) e i NY Breakers (293.0).

Per la compagine americana, da segnalare i centri di Justin Ress nei 100 stile libero in 46″58, di Kelsi Dahlia nei 200 delfino in 2’04″85, di Coleman Stewart nei 100 dorso in 49″31, di una super Lilly King da 1’03″53 nei 100 rana e di un altrettanto convincente Nic Fink nella medesima distanza vinta in 56″74. Cali Condors che hanno completato l’opera nelle skin race con Dahlia a segno nelle prove a eliminazione dei 50 delfino.

In casa Italia il palcoscenico è stato tutto per Alberto Razzetti. Il ligure si è imposto per i Toronto Titans sia nei 200 farfalla che nei 400 misti, ma con tempi eccezionali: l’azzurro ha stabilito infatti nella prima specialità il nuovo record italiano di 1’51″20, migliorando il precedente limite di Federico Burdisso (1’51″98), e poi nell’alternarsi degli stili ha sfiorato di pochi centesimi il record nazionale che già gli appartiene vincendo la prova in 4’01″59 (record italiano: 4’01″57). Da sottolineare come i 400 misti siano stati disputati non troppo tempo dopo i 200 delfino e questo certifica ancor di più la bontà della prestazione di Razzetti.

Allargando agli altri italiani, da segnalare il secondo posto nei 100 misti di Marco Orsi (Iron) in 51″90, vinti dal Finlay Knox (51″77), quinta piazza per Silvia Scalia (Iron) nei 100 dorso in 58″08. Prova vinta in questo caso dalla forte canadese Kylie Masse (55″83). Quarto posto per Lorenzo Mora (Iron) nella stessa specialità in 50″99. Quinta posizione per Costanza Cocconcelli (Iron) nei 100 misti (59″01) che hanno visto il successo di Beata Nelson (57″90).

Foto: Comunicato stampa ISL Napoli