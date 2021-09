Nuoto, ISL Napoli 2021: i Toronto Titans comandano nel day-1 del quinto match. Bene Sara Franceschi a rana

Il primo giorno di gare del quinto match dell’International Swimming League va in archivio. La regular season della Champions League del nuoto, di scena nella vasca corta della piscina Scandone di Napoli, ha visto confrontarsi Toronto Titans, Los Angeles Curret, Iron e DC Trident. Al termine del day-1, comandano i Titans con 284.5 punti a precedere i DC Trident (234.0), gli LA Current (232.5) e gli Iron (161.0).

Tra le fila di Toronto da segnalare la svedese Louise Hannsson a segno nei 100 farfalla in 55″26, la doppietta nei 200 dorso femminili con Bratton e Masse in 2’01″66 e 2’01″97, il successo nella 4×100 stile libero donne in 3’28″01, il sigillo di Kasia Wasik nei 50 stile libero in 23″78, la staffetta maschile 4×100 sl a segno in 3’06″60, la talentuosissima canadese Summer McIntosh impostasi nei 400 sl in 3’58″78 e fortissimi nelle due prove a squadre miste a sugello della loro superiorità.

Sprazzi d’Italia ci sono stati nella piscina partenopea: Sara Franceschi (LA Current) è giunta quinta nei 200 rana in 2’22″41, migliorando sensibilmente il proprio personale di 2’24″59, nella prova vinta da Marija Temnikova dei DC Trident (2’18″98). Marco Orsi (Iron) è giunto ai piedi del podio in quarta piazza (21″46) nei 50 stile libero nei quali si è imposto Ryan Hoffer (21″25), mentre Alberto Razzetti è sembrato sottotono nei suoi 200 misti nuotati in 1’54″26 (quinto) in cui Andreas Vazaios (1’52″30) ha fatto la voce grossa. Nei 50 dorso Silvia Scalia (Iron) ha toccato la piastra in sesta posizione (26″76) nella gara che ha sorriso ad Ali Deloof (25″98).

Appuntamento a domani, a partire dalle ore 20.00 per la chiosa del 5° incontro.

Foto: LaPresse