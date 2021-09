Proseguono da Richmond i NASCAR Playoffs 2021 per quanto riguarda la Cup Series. I 16 protagonisti iscritti affrontano il primo short-track presente nelle 10 prove che eleggono il campione della famosa categoria statunitense riservata alle ruote coperte.

Alex Bowman ha vinto in primavera questa prova. Il #48 di Hendrick Motorsport cerca di confermarsi in una pista in cui sono molti i candidati per il successo. Occhi puntati su Kyle Larson (2017), Kyle Busch (2018), Brad Keselowski (2014-2020), Kevin Harvick (2006-2011) e Denny Hamlin (2009-2010-2016), piloti che hanno conquistato almeno un’affermazione nella prova ‘autunnale’ di Richmond.

Il tracciato di questa settimana è composto da quattro curve con una pendenza costante di 14°. La metratura è di 1 chilometro e 210 metri, equivalente a 0,75 miglia. Il catino che sorge nello Stato della Virginia accoglie due prove nel corso della stagione, una caratteristica che condivide con quasi tutti gli impianti della Cup Series.

La ‘Southern 500’ di settimana scorsa ha visto molti piloti in difficoltà. Denny Hamlin (Gibbs #11) è stato di fatto l’unico a festeggiare imponendosi nel finale su Kyle Larson (Hendrick #5). Il tre volte vincitore della Daytona 500 si è imposto in South Carolina ed è già sicuro di un posto nel ‘Round of 12’.

La situazione è ben diversa per altri protagonisti, out in una prova che è durata più di quattro ore. Michael McDowell (-20), William Byron (-9), Kyle Busch (-2) ed il già citato Bowman (-0) sono i quattro piloti che sono virtualmente out dalla lotta per il titolo, una situazione che può cambiare velocemente.

Tyler Reddick (+0), Aric Almirola (+3), Chase Elliott (+4) e Christopher Bell (+5) sono al momento i più vicini alla ‘zona di eliminazione’ a due gare dalla fine del ‘Round of 16’. Ricordiamo che quattro piloti saranno esclusi tra circa 7 gironi in quel di Bristol, tracciato ‘jolly’ in cui tutti possono avere un’occasione per ribaltare la graduatoria.

