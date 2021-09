MotoGP, Maverick Vinales sarà in sella alla Aprilia dal GP di Aragon

Maverick Vinales sarà al via del fine settimana del Gran Premio di Aragon (10-12 settembre) tredicesimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2021. Dopo il debutto dello spagnolo in sella alla RS-GP nel corso dei due giorni di test sul circuito di Misano Adriatico, la decisione è stata presa e la conferma arriva direttamente dalla Casa di Noale.

L’ex portacolori della Yamaha, quindi, positivamente impressionato dal primo approccio con il team italiano, sarà in pista ufficialmente a partire dal weekend del MotorLand, e sarà nell’Aprilia Racing Team Gresini al fianco di Aleix Espargarò, fresco di primo podio per il team italiano in MotoGP nella gara di Silverstone.

Le parole di Massimo Rivola, CEO di Aprilia: “Siamo estremamente orgogliosi di poter annunciare i nostri programmi per la stagione in corso e per quella 2022 con l’obiettivo di ottimizzare al massimo i contributi dei nostri piloti. Oltre alla conferma di Aleix, per noi è un piacere poter dare il benvenuto nel team Aprilia Racing a un pilota di talento come Maverick che ha dimostrato subito un grande feeling con il team e con la moto e che sono sicuro riuscirà a fare del suo meglio fin dal Gran Premio di Aragón. Allo stesso tempo confermiamo anche che Lorenzo resterà con noi come collaudatore per la stagione 2022. Si tratta di un ruolo molto importante che ripaga i grandi sforzi che ha fatto nello sviluppo della nuova RS-GP e inoltre concluderà la stagione 2021 con alcune wildcard che definiremo insieme non appena sarà tornato in forma al 100%”.

Gli fa eco Romano Albesiano, Direttore Tecnico Aprilia Racing: “La decisione di avere Maverick in pista da Aragón è il risultato diretto del lavoro svolto a Misano. Non era scontato che dopo una carriera trascorsa finora in sella a una moto con un motore in linea Maverick si sarebbe trovato ad avere fin da subito un ottimo feeling con il nostro V4. Ecco quindi l’importanza di un test su una pista come questa, storicamente non facile per la nostra moto e che ha rappresentato un importante momento di valutazione. Inoltre siamo soddisfatti delle immediate reazioni positive di Maverick che ha dimostrato di trovarsi molto bene sia con la RS-GP che con il team e il nostro metodo di lavoro. Il suo talento e quello di Aleix unito con l’esperienza acquisita da Lorenzo in questa stagione ci rendono ottimisti sul futuro del nostro progetto MotoGP project”.

Credit: MotoGP.com Press