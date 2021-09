Julian Alaphilippe ha trovato il bis iridato, Peter Sagan è stato tra i primi a congratularsi con il transalpino al termine della gara, lui che nel palmares vanta ben tre titoli consecutivi. Lo slovacco ha concluso mestamente in 26ma piazza la prova in linea dei Mondiali di ciclismo in Belgio.

Mai protagonista, ha provato a nascondersi per poi farsi trovare davanti nei momenti più importanti, ma l’uomo della Bora-hansgrohe sembra essere ben lontano dalla condizione dei tempi migliori.

Le sue parole all’arrivo lo testimoniano: “Non avevo le gambe per vincere. Nel nostro gruppo non c’era accordo, prima acceleravamo e poi rallentavamo e questo vuol dire sempre fine dei giochi. Come previsto è stato molto veloce e tecnico, dovevi fermarti e ripartire in continuazione. Bisognava stare davanti e nel momento decisivo non è andata bene per me”.

Prosegue: “Sono rimasto nel secondo gruppo, per un po’ abbiamo tenuto un distacco minimo e li vedevamo davanti a noi, ma tutte le nazioni forti avevano qualcuno davanti e quindi nessuno poteva collaborare all’inseguimento”.

Foto: Lapresse