Medagliere totale Olimpiadi + Paralimpiadi Tokyo 2020: Italia potenza mondiale, 10° posto e 109 medaglie!

Si sono concluse oggi le Paralimpiadi di Tokyo 2020 e per l’Italia è andata agli archivi un’edizione da sogno. 14 ori e ben 69 podi totali, a -11 dal record assoluto di Roma 1960, prima edizione che vide proprio il Bel Paese aggiudicarsi il medagliere. La sensazione è che si possa ancora crescere molto in diverse discipline e provare a dare l’assalto al primato già a Parigi 2024. Stiamo parlando ad ogni modo di numeri sensazionali, maturati in un contesto chiaramente non paragonabile a quello di 61 anni fa per concorrenza planetaria, numero di gare e livello complessivo della manifestazione.

Come già accaduto a Rio 2016, l’Italia ha concluso in top10 sia nel medagliere delle Olimpiadi sia in quello delle Paralimpiadi. Solo sette nazioni sono riuscite nell’impresa: oltre a noi, anche Cina, Usa, Gran Bretagna, Russia (ROC+RPC), Olanda ed Australia. Rispetto a cinque anni or sono, inoltre, l’Italia ha compiuto un ulteriore passo in avanti, issandosi anche al 10° posto nel medagliere complessivo che somma tutte le medaglie di Olimpiadi e Paralimpiadi: in questa speciale classifica gli azzurri si sono tolti lo sfizio di tenersi alle spalle avversarie storiche come Germania e Francia.

A Tokyo, dal 24 luglio al 5 settembre, abbiamo collezionato la bellezza di ben 109 medaglie, con l’Inno di Mameli che è risuonato per 24 volte. Lo status di superpotenza dello sport mondiale non solo è stato confermato, ma ulteriormente cementato. E’ l’anno dell’Italia caput mundi.

MEDAGLIERE OLIMPIADI+PARALIMPIADI TOKYO 2020

# Paese O A B T. 1 Cina 134 92 69 295 2 USA 76 77 64 217 3 Gran Bretagna 63 59 67 189 4 ROC+RPC 56 61 72 189 5 Giappone 40 29 40 109 6 Australia 38 36 52 126 7 Paesi Bassi 35 29 31 95 8 Brasile 29 26 38 93 9 Ucraina 25 53 39 117 10 Italia 24 39 46 109 11 Germania 23 23 34 80 12 Francia 21 27 39 87 13 Iran 15 13 3 31 14 Azerbaigian 14 4 8 26 15 Ungheria 13 12 11 36 16 Nuova Zelanda 13 9 10 32 17 Spagna 12 23 18 53 18 Canada 12 16 17 45 19 Polonia 11 11 17 39 20 Uzbekistan 11 5 8 24 21 Cuba 11 4 6 21 22 Svizzera 10 8 9 27 23 Corea del Sud 8 14 22 44 24 Israele 8 2 3 13 25 Belgio 7 4 11 22 26 Messico 7 2 17 26 27 India 6 10 10 26 28 Repubblica Ceca 6 7 6 19 29 Thailandia 6 5 9 20 30 Danimarca 6 5 5 16 31 Slovacchia 6 4 5 15 32 Bielorussia 6 4 4 14 33 Norvegia 6 2 4 12 34 Irlanda 6 2 3 11 35 Tunisia 5 6 2 13 36 Serbia 5 4 6 15 37 Marocco 5 4 3 12 38 Sudafrica 5 3 2 10 39 Svezia 4 11 2 17 40 Turchia 4 6 18 28 41 Venezuela 4 5 2 11 42 Algeria 4 4 4 12 43 Kenya 4 4 3 11 44 Nigeria 4 2 6 12 45 Giamaica 4 1 4 9 46 Giordania 4 1 2 7 47 Colombia 3 11 15 29 48 Croazia 3 6 6 15 49 Grecia 3 4 8 15 50 Indonesia 3 4 7 14 51 Bulgaria 3 3 2 8 52 Malesia 3 3 1 7 53 Slovenia 3 2 2 7 54 Ecuador 3 1 2 6 55 Georgia 2 8 1 11 56 Austria 2 6 8 16 57 Cina Taipei 2 4 7 13 58 Cile 2 3 1 6 59 Etiopia 2 1 2 5 59 Uganda 2 1 2 5 61 Qatar 2 0 2 4 62 Bahamas 2 0 0 2 62 Kosovo 2 0 0 2 62 Singapore 2 0 0 2 65 Egitto 1 6 6 13 66 Hong Kong 1 4 6 11 67 Romania 1 4 1 6 68 Kazakistan 1 3 9 13 69 Finlandia 1 3 3 7 69 Lettonia 1 3 3 7 71 Filippine 1 2 1 4 72 Portogallo 1 1 4 6 73 Mongolia 1 1 3 5 74 Emirati Arabi Uniti 1 1 1 3 75 Costa Rica 1 1 0 2 76 Cipro 1 0 1 2 76 Estonia 1 0 1 2 76 Isole Figi 1 0 1 2 76 Sri Lanka 1 0 1 2 80 Bermuda 1 0 0 1 80 Pakistan 1 0 0 1 80 Perù 1 0 0 1 80 Porto Rico 1 0 0 1 84 Argentina 0 6 6 12 85 Repubblica Dominicana 0 3 2 5 86 Armenia 0 2 2 4 87 Kirghizistan 0 2 1 3 87 Namibia 0 2 1 3 89 Lituania 0 1 3 4 90 Iraq 0 1 2 3 90 Kuwait 0 1 2 3 90 San Marino 0 1 2 3 93 Arabia Saudita 0 1 1 2 94 Bahrein 0 1 0 1 94 Nord Macedonia 0 1 0 1 94 Turkmenistan 0 1 0 1 94 Vietnam 0 1 0 1 98 Bosnia Erzegovina 0 0 1 1 98 Botswana 0 0 1 1 98 Burkina Faso 0 0 1 1 98 Costa d’Avorio 0 0 1 1 98 El Salvador 0 0 1 1 98 Ghana 0 0 1 1 98 Grenada 0 0 1 1 98 Moldavia 0 0 1 1 98 Montenegro 0 0 1 1 98 Oman 0 0 1 1 98 Siria 0 0 1 1 # Totale 879 878 991 2748

MEDAGLIERE OLIMPIADI TOKYO 2020

# Paese O A B T. 1 USA 39 41 33 113 2 Cina 38 32 18 88 3 Giappone 27 14 17 58 4 Gran Bretagna 22 21 22 65 5 ROC 20 28 23 71 6 Australia 17 7 22 46 7 Paesi Bassi 10 12 14 36 8 Francia 10 12 11 33 9 Germania 10 11 16 37 10 Italia 10 10 20 40 11 Canada 7 6 11 24 12 Brasile 7 6 8 21 13 Nuova Zelanda 7 6 7 20 14 Cuba 7 3 5 15 15 Ungheria 6 7 7 20 16 Corea del Sud 6 4 10 20 17 Polonia 4 5 5 14 18 Repubblica Ceca 4 4 3 11 19 Kenya 4 4 2 10 20 Norvegia 4 2 2 8 21 Giamaica 4 1 4 9 22 Spagna 3 8 6 17 23 Svezia 3 6 0 9 24 Svizzera 3 4 6 13 25 Danimarca 3 4 4 11 26 Croazia 3 3 2 8 27 Iran 3 2 2 7 28 Serbia 3 1 5 9 29 Belgio 3 1 3 7 30 Bulgaria 3 1 2 6 31 Slovenia 3 1 1 5 32 Uzbekistan 3 0 2 5 33 Georgia 2 5 1 8 34 Cina Taipei 2 4 6 12 35 Turchia 2 2 9 13 36 Uganda 2 1 1 4 36 Grecia 2 1 1 4 38 Ecuador 2 1 0 3 39 Irlanda 2 0 2 4 39 Israele 2 0 2 4 41 Qatar 2 0 1 3 42 Bahamas 2 0 0 2 42 Kosovo 2 0 0 2 44 Ucraina 1 6 12 19 45 Bielorussia 1 3 3 7 46 Romania 1 3 0 4 46 Venezuela 1 3 0 4 48 India 1 2 4 7 49 Hong Kong 1 2 3 6 50 Filippine 1 2 1 4 50 Slovacchia 1 2 1 4 52 Sudafrica 1 2 0 3 53 Austria 1 1 5 7 54 Egitto 1 1 4 6 55 Indonesia 1 1 3 5 56 Etiopia 1 1 2 4 56 Portogallo 1 1 2 4 58 Tunisia 1 1 0 2 59 Estonia 1 0 1 2 59 Isole Figi 1 0 1 2 59 Lettonia 1 0 1 2 59 Thailandia 1 0 1 2 63 Bermuda 1 0 0 1 63 Marocco 1 0 0 1 63 Porto Rico 1 0 0 1 66 Colombia 0 4 1 5 67 Azerbaigian 0 3 4 7 68 Repubblica Dominicana 0 3 2 5 69 Armenia 0 2 2 4 70 Kirghizistan 0 2 1 3 71 Mongolia 0 1 3 4 72 Argentina 0 1 2 3 72 San Marino 0 1 2 3 74 Giordania 0 1 1 2 74 Malesia 0 1 1 2 74 Nigeria 0 1 1 2 77 Arabia Saudita 0 1 0 1 77 Bahrein 0 1 0 1 77 Lituania 0 1 0 1 77 Namibia 0 1 0 1 77 Nord Macedonia 0 1 0 1 77 Turkmenistan 0 1 0 1 83 Kazakistan 0 0 8 8 84 Messico 0 0 4 4 85 Finlandia 0 0 2 2 86 Botswana 0 0 1 1 86 Burkina Faso 0 0 1 1 86 Costa d’Avorio 0 0 1 1 86 Ghana 0 0 1 1 86 Grenada 0 0 1 1 86 Kuwait 0 0 1 1 86 Moldavia 0 0 1 1 86 Siria 0 0 1 1 # Totale 340 338 402 1080

MEDAGLIERE PARALIMPIADI TOKYO 2020

# Paese O A B T. 1 Cina 96 60 51 207 2 Gran Bretagna 41 38 45 124 3 USA 37 36 31 104 4 RPC 36 33 49 118 5 Paesi Bassi 25 17 17 59 6 Ucraina 24 47 27 98 7 Brasile 22 20 30 72 8 Australia 21 29 30 80 9 Italia 14 29 26 69 10 Azerbaigian 14 1 4 19 11 Giappone 13 15 23 51 12 Germania 13 12 18 43 13 Iran 12 11 1 24 14 Francia 11 15 28 54 15 Spagna 9 15 12 36 16 Uzbekistan 8 5 6 19 17 Polonia 7 6 12 25 18 Ungheria 7 5 4 16 19 Svizzera 7 4 3 14 20 Messico 7 2 13 22 21 Nuova Zelanda 6 3 3 12 22 Israele 6 2 1 9 23 Canada 5 10 6 21 24 India 5 8 6 19 25 Thailandia 5 5 8 18 26 Slovacchia 5 2 4 11 27 Bielorussia 5 1 1 7 28 Tunisia 4 5 2 11 29 Algeria 4 4 4 12 30 Marocco 4 4 3 11 31 Belgio 4 3 8 15 32 Irlanda 4 2 1 7 33 Nigeria 4 1 5 10 34 Sudafrica 4 1 2 7 35 Cuba 4 1 1 6 36 Giordania 4 0 1 5 37 Colombia 3 7 14 24 38 Venezuela 3 2 2 7 39 Malesia 3 2 0 5 40 Danimarca 3 1 1 5 41 Corea del Sud 2 10 12 24 42 Turchia 2 4 9 15 43 Indonesia 2 3 4 9 44 Repubblica Ceca 2 3 3 8 45 Cile 2 3 1 6 45 Serbia 2 3 1 6 47 Norvegia 2 0 2 4 48 Singapore 2 0 0 2 49 Austria 1 5 3 9 50 Svezia 1 5 2 8 51 Grecia 1 3 7 11 52 Finlandia 1 3 1 5 52 Kazakistan 1 3 1 5 54 Emirati Arabi Uniti 1 1 1 3 55 Costa Rica 1 1 0 2 56 Ecuador 1 0 2 3 57 Cipro 1 0 1 2 57 Sri Lanka 1 0 1 2 59 Etiopia 1 0 0 1 59 Mongolia 1 0 0 1 59 Pakistan 1 0 0 1 59 Perù 1 0 0 1 63 Argentina 0 5 4 9 64 Egitto 0 5 2 7 65 Croazia 0 3 4 7 66 Lettonia 0 3 2 5 67 Georgia 0 3 0 3 68 Hong Kong 0 2 3 5 69 Bulgaria 0 2 0 2 70 Iraq 0 1 2 3 71 Kuwait 0 1 1 2 71 Namibia 0 1 1 2 71 Romania 0 1 1 2 71 Slovenia 0 1 1 2 75 Vietnam 0 1 0 1 76 Lituania 0 0 3 3 77 Portogallo 0 0 2 2 78 Arabia Saudita 0 0 1 1 78 Bosnia Erzegovina 0 0 1 1 78 Cina Taipei 0 0 1 1 78 El Salvador 0 0 1 1 78 Kenya 0 0 1 1 78 Montenegro 0 0 1 1 78 Oman 0 0 1 1 78 Qatar 0 0 1 1 78 Uganda 0 0 1 1 # Totale 539 540 589 1668

Foto: LaPresse

Medaglieri a cura di Roberto Santangelo