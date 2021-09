Con la vittoria nei confronti del tedesco Oscar Otte agli ottavi degli US Open, Matteo Berrettini fa un altro passo in su nel ranking ATP. Approfittando dello stop fino a fine anno di Dominic Thiem, sorpassa infatti l’austriaco con l’approdo a quota 5173 punti e annesso 7° posto nella classifica mondiale, un punteggio e una posizione che già ora non possono essere superati da nessun altro dei giocatori ancora in scena a Flushing Meadows.

Per il romano c’è, nei fatti, il nuovo best ranking che offre il seguito a una scalata ben costruita, e che forse sarebbe stata anche più rapida senza la coppia di infortuni che l’ha colpito durante gli Australian Open e dopo Wimbledon. Rimane, però, un anno enormemente positivo per il romano, già oggi, per costanza sul singolo anno, il migliore italiano della storia negli Slam con i suoi tre quarti di finale raggiunti, a conferma di uno status da top player che ormai non può togliergli più nessuno.

Il prossimo ostacolo è Novak Djokovic. Difficile, anzi difficilissimo, perché il serbo è in missione, seppur stia inciampando in qualche set perso in queste fasi iniziali (chiedere a Nishikori e Brooksby pe rinformazioni), ma Berrettini è uno dei giocatori che può dargli più fastidio, e l’ha dimostrato sia sul rosso di Parigi che sull’erba dei Championships. Un clamoroso successo lo porterebbe a quota 5533, avvicinando ulteriormente Rafael Nadal. I 5533 sono anche la posizione “di partenza” di Berrettini, perché il risultato che difende non è pari agli ottavi del 2020, ma, a causa delle regole Covid, alla semifinale del 2019. Niente di grave, in fin dei conti, dato che nella sua zona, Rublev a parte, perdono tutti molto più di lui (Thiem e Nadal devono scartare le loro finali vinte, pari a 2000 punti).

Il sorpasso sul mancino di Manacor, anche lui fermo fino al termine del 2021, avverrà in ogni caso a fine anno per via delle sue perdite: ove, però, Berrettini riuscisse a giungere in finale in terra americana, ciò avverrebbe subito sotto forma di 6013 punti. E non è finita qui: la vittoria del torneo gliene frutterebbe 6813, scavalcando così anche il russo Andrey Rublev, entrando nei primi 5 e qualificandosi matematicamente per le ATP Finals con 5595 punti (attualmente la quota qualificazione è di 5090, ma già adesso fino al 6° posto del romano si può tranquillamente dare per istituita una sorta di “safe zone” nella quale solo dei ribaltoni potrebbero cambiare le cose).

PROIEZIONI CLASSIFICA ATP MATTEO BERRETTINI

Ranking lunedì 30 agosto: 5533, 8° posto.

Punti da scartare dopo gli US Open: 720 (semifinale del 2019, per regole Covid si prende il miglior risultato rispetto al 2020)

Punti attuali, con i quarti agli US Open: 5133 (7° posto)

Punti con la semifinale agli US Open: 5533 (7° posto)

Punti con la finale agli US Open: 6013 (6° posto)

Punti in caso di vittoria agli US Open: 6813 (5° posto)

Foto: LaPresse