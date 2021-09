Maratona Roma 2021, risultati e classifica: trionfano Kiprono e Cherono, primo italiano Michele Palamini

E’ andata in archivio la 26ma edizione della Maratona di Roma e nella Citta Eterna si è consumata la solita sfida tra l’uomo e la fatica nel magnifico scenario della capitale d’Italia ad accompagnare gli atleti alla partenza. Al via, alle 6.45, 7.500 podisti per la gara individuale e poco meno di duemila per la staffetta.

Una prova nel segno del Kenya con la vittoria di Clement Langat Kiprono in 2h08’23” sul versante maschile a precedere il tanzaniano Emmanuel Naibei in 2h08’28” e l’etiope Deresa Geleta in 2h08’42”. Una gara fatti di tanti strappi che poi ha visto il successo di Kiprono, mentre niente da fare per il favorito della vigilia, ovvero l’eritreo Ghirmay Ghebreslassie.

Nella gara femminile la squadra keniana ha completato la festa con il sigillo di Peris Lagat Cherono , vittoriosa in 2h29’29”, battendo la connazionale Judith Jurubeth in 2h30’50” e l’etiope Jifar Fantu Zewude in 2h32’02”.

Per quanto concerne i colori azzurri, il primo italiano a tagliare il traguardo è stato Michele Palamini in 2h22’47”, mentre l’atteso ultramaratoneta Giorgio Calcaterra ha concluso in 2h42’05”.

Foto: Raffaele Conti / LPS