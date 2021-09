Malmoe-Juventus in tv in chiaro: orario e programma Champions League su Canale5

La Juventus è pronta ad iniziare la sua nuova avventura in Champions League e lo farà dalla Svezia, per la precisione all’Eleda Stadium, nella sfida contro il Malmoe in programma martedì 14 settembre alle ore 21. Un match già importantissimo per i bianconeri autori di un avvio di stagione tutt’altro che convincente.

I ragazzi di Massimiliano Allegri hanno collezionato un pareggio e due sconfitte nelle prime tre partite di campionato. Il cambio di allenatore, almeno sin qui, non ha sortito gli effetti sperati e la Juventus va a caccia di certezze in particolare per quanto concerne la fase difensiva, baluardo inossidabile della prima gestione del tecnico toscano.

Gli svedesi potranno contare su una condizione fisica ottimale visto che hanno già superato la metà della stagione. D’altro canto la Juventus ha la necessità di vincere non solo per ritrovare la fiducia ma, ovviamente, anche per partire col piede giusto nella massima competizione europea.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv/streaming della partita Malmoe-Juventus prima giornata della fase a gironi della Champions League.

CHAMPIONS LEAGUE, MALMOE-JUVENTUS: PROGRAMMA

MARTEDì 14 SETTEMBRE

Ore 21.00

Malmoe vs Juventus

Diretta tv Canale 5 e Sky Sport Uno

Streaming: Mediaset Play, Sky Go e NOW TV

Foto: LaPresse