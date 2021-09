LIVE Nuoto, ISL 2021 in DIRETTA: tornano in acqua Federica Pellegrini, Ceccon e Martinenghi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Cari amici di OA Sport buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata del quarto match dell’International Swimming League 2021, la Champions League del nuoto. Nella piscina Scandone di Napoli continua lo spettacolo con una marea di stelle italiane e internazionali impegnate, vi ricordiamo la formula del torneo: 10 squadre si daranno battaglia, dopo i primi 10 match di regular season le migliori sei squadre andranno ai play-off, ci sarà poi un ulteriore undicesimo scontro tra le squadre che si sono classificate dalla settima alla decima posizione nella regular season, le prime due raggiungono le altre ai play-off. Vi ricordiamo che si gareggia in piscina da 25m.

Queste la squadre al via di questo quarto match di regular season: Cali Condors, LA Current, DC Trident e Acqua Centurions, quest’ultima formazione composta prevalentemente da azzurri e che conta di Matteo Giunta come capo allenatore e di Domenico Fiorvanti come direttore generale. I favori del pronostico sono tutti dalla parte dei Cali Condors capitanati daL fenomeno Caleb Dressel, ma gli azzurri con Pellegrini, Ceccon, Miressi, Castiglioni, Carraro, Martinenghi e tanti altri sarà pronta a dare battaglia. Questo il programma odierno:100 farfalla, 200 dorso, 200 rana, 4×100 sl, 50 sl, 200 misti, 50 rana, 4×100 sl, 50 dorso, 400 sl, 4×100 mista.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della prima giornata del quarto match dell’International Swimming League 2021, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, bracciata dopo bracciata, per non perdervi davvero nulla, si parte alle ore 18:00!

Foto: LaPresse