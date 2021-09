LIVE Italia-Scozia 38-13 rugby femminile in DIRETTA: azzurre, esordio vincente!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Grazie a tutti per aver seguito con noi la diretta di questa sfida di rugby femminile e buona giornata!

Vince, dunque, l’Italia che supera nettamente la Scozia e conquista la prima vittoria nel torneo di qualificazione per i Mondiali di Nuova Zelanda 2021. Prossimo appuntamento domenica contro l’Irlanda.

80′ Ancora la Scozia in attacco a tempo scaduto. Fallo scozzese e match finito!

80′ Fallo dell’Italia, ultima chance per la Scozia

80′ Palla rubata dalle azzurre, ma subito persa

79′ Azzurre che non riescono a essere ciniche e regalano l’ultimo possesso alla Scozia

77′ Cartellino giallo anche per la Scozia, che chiuderà in inferiorità

75′ Italia che cerca di tenere la Scozia nella sua metà campo

72′ Brutto passaggio al largo azzurro e palla persa sulla metà campo

70′ Meta scozzese con Lloyd, che così accorcia sul 38-11. Trasformazione a segno. Italia-Scozia 38-13

67′ Insiste la Scozia, difende bene l’Italia

64′ Ancora un fallo azzurro

62′ Cartellino giallo per l’Italia con Sgorbini, in inferiorità per 10 minuti

62′ Niente trasformazione per le azzurre

61′ METAAAAAAAA ITALIAAAAA con Manuela Furlan, che schiaccia dopo un calcetto in area di meta. Italia-Scozia 38-6

60′ Italia che ora trova un nuovo break con Maria Magatti e azzurre nei 22

57′ Trasformazione Michela Sillari Italia-Scozia 33-6

55′ METAAAAAA ITALIAAAAAAA CON MICHELA SILLARI! Pallone rubato e contrattacco fantastico che parte dalla Magatti ed è Michela Sillari a schiacciare! Italia-Scozia 31-6

55′ È ancora la Scozia, però, ad attaccare

53′ Bene la difesa azzurra che obbliga al fallo la Scozia

52′ Prova l’Italia a risalire il campo, ma è la Scozia ad avere il controllo del gioco ora

48′ Insiste la Scozia in attacco, azzurre in difficoltà in questo avvio di ripresa

47′ Calcio piazzato sbagliato da parte della Nelson e nulla di fatto

46′ Troppi errori azzurri con il possesso e nuovo pallone regalato

45′ Ottima difesa azzurra che obbliga al tenuto la Scozia e Italia che si salva

43′ Ancora Scozia in attacco dopo il tenuto di Giada Franco

42′ Primo possesso scozzese che conquista una punizione, ma le ospiti non ne approfittano

41′ Ripartita la partita a Parma!

Finisce un primo tempo che ha visto l’Italia segnare quattro mete, ma soprattutto concedere pochissimo alla Scozia. Ora le azzurre dovranno insistere per non far riaprire il match e mettere più punti sul tabellone.

39′ Trasforma Michela Sillari! Italia-Scozia 26-6

38′ METAAAAAAAA ITALIAAAAAAAA con Ilaria Arrighetti che sfonda, si ferma, poi rompe placcaggio e schiaccia. Italia-Scozia 24-6

38′ Azzurre che provano a chiudere il primo tempo in attacco

35′ Calcio piazzato realizzato dalla Nelson. Italia-Scozia 19-6

33′ Fiammata scozzese che si porta in attacco e ha vantaggio a suo favore

31′ Nulla di fatto e rimessa laterale per la Scozia

30′ Italia in touche sui 5 metri

29′ Vantaggio per le azzurre che sono in attacco

28′ Italia che ora vuole chiudere il match, Scozia in difficoltà

26′ Trasformazione di Sillari. Italia-Scozia 19-3

25′ METAAAAAAAA ITALIAAAAAA! È Sara Barattin a concludere dopo un pallone rubato in touche! Italia-Scozia 17-3

23′ Trasformazione mancata da Sillari

21′ MEEEETTTTAAAAAAA DI MARIA MAGATTIIIII che si invola sull’ala! Italia-Scozia 12-3

21′ Ottima Italia in difesa, che ora deve trovare l’idea giusta palla in mano

20′ Scozia che prova a risalire il campo

18′ Avanti azzurro e nuova occasione sprecata

17′ Sempre Italia in attacco, ma non trova spazio per segnare

14′ Calcetto azzurro che obbliga la Scozia a una touche sui propri 5 metri

13′ Palla recuperata dall’Italia in touche

12′ Palla persa nei 22 scozzesi, contropiede e fallo azzurro che regala una punizione alla Scozia

11′ Bellissimo break di Ostuni Minuzzi che guadagna tantissimi metri!

10′ Ancora un fallo azzurro e scozzesi che risalgono il campo

9′ Azzurre che tornano in attacco, ora mischia per la Scozia

7′ Calcio piazzato per la Scozia con Nelson. Italia-Scozia 7-3

6′ Ancora un fallo azzurro e chance per le britanniche

5′ Prova a rispondere la Scozia, che conquista una punizione a va sui 22 metri offensivi

3′ Trasformazione per Sillari. Italia-Scozia 7-0

2′ METAAAAAAA ITALIAAAAAAAAAAA con Giada Franco!!! Italia-Scozia 5-0

2′ Vantaggio per le azzurre con la maul

1′ Italia subito in attacco con una touche nei 22 metri

14.55 Squadre in campo e pronte per il fischio d’inizio.

14.50 Ecco l’Italia che affronterà la Scozia: Vittoria Ostuni Minuzzi, Manuela Furlan, Maria Magatti, Michela Sillari, Beatrice Rigoni, Sara Barattin e Veronica Madia nella trequarti. Il pack, invece, sarà formato da Gaia Maris, Melissa Bettoni, Lucia Gai, Valeria Fedrighi, Giordana Duca, Ilaria Arrighetti, Giada Franco ed Elisa Giordano.

14.40 La Scozia è uno degli avversari tradizionali dell’Italia nel Sei Nazioni, con le azzurre che hanno vinto nettamente ad aprile in casa delle britanniche per 20-41.

14.35 Le azzurre di Andrea Di Giandomenico affronteranno Scozia, Irlanda e Spagna in un torneo che manderà la prima classificata ai Mondiali

14.30 Buongiorno a tutti per la diretta live di Italia-Scozia, match valevole per la qualificazione ai Mondiali femminili di rugby 2022 in Nuova Zelanda.

Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida del torneo di qualificazione ai Mondiali di rugby tra l’Italdonne e la Scozia, valevole per il primo turno del torneo.

L’Italia femminile inizia oggi la sua corsa alla Rugby World Cup 2022 che si disputerà in Nuova Zelanda e lo fa contro una delle storiche avversarie azzurre. Un match dal sapore del Sei Nazioni e un match che arriva dopo il 41-20 ottenuto dalle ragazze di Andrea Di Giandomenico in Scozia ad aprile proprio nell’ultimo Sei Nazioni.

Le azzurre affronteranno oggi la Scozia, poi sfideranno Irlanda e Spagna in un torneo a quattro che qualificherà direttamente la prima classificata ai Mondiali, mentre la seconda disputerà il torneo di ripescaggio. Per la sfida di oggi Di Giandomenico si affida a un triangolo allargato formato da Vittoria Ostuni Minuzzi, Manuela Furlan e Maria Magatti, con centri Michela Sillari e Beatrice Rigoni, mentre in mediana ci saranno Sara Barattin e Veronica Madia. Il pack, invece, sarà formato da Gaia Maris, Melissa Bettoni, Lucia Gai, Valeria Fedrighi, Giordana Duca, Ilaria Arrighetti, Giada Franco ed Elisa Giordano.

La sfida tra Italia e Scozia inizierà alle ore 15:00. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

Foto: Alessio Tarpini – LPS